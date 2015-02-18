عنوان هذا المقال ليس لى، لكنه من وضع صفحة الوفيات بالأهرام، صباح السبت 14 فبراير، حيث ورد بالنص «قاضيات مصر يشاطرن بمزيد من الحزن القاضية سوزان عبدالرحمن الرئيس بمحكمة استئناف طنطا الأحزان فى وفاة السيدة والدتها».

ورغم أن المادة المنشورة تتعلق بحالة وفاة ومن ثم الحزن والعزاء، لكن استشعرت قدراً من السعادة أن لدينا فى مجال القضاء العادى، قاضيات جليلات، وأن بينهن من صارت رئيساً بمحكمة استئناف، وأن القاضيات الجليلات أطلقن على أنفسهن اسم «قاضيات مصر».

لم أكن أعرف أن لدينا قاضيات، قضيت سنوات من عمرى الصحفى أطالب وألح على أن يسمح للفتيات خريجات كليات الحقوق بالتقدم إلى العمل بالنيابة العامة، أسوة بما هو حادث فى النيابة الإدارية، وصارحتنى د. عائشة راتب وقتها، بأن القانون لا يمنع المرأة من العمل بالقضاء ولا الدستور ولا أى شىء، يمنعها فقط أن العمل فى النيابة العامة ومن ثم القضاء فيه نسبة محجوزة لأبناء بعض الكبار فى الدولة، ومن ثم فإن دخول الفتيات سوف يحول دون دخول الأبناء المحظوظين أو الموعودين، وهذا ما يجعل، فى نظر د. عائشة - رحمها الله - بعض المسؤولين الكبار لا يرحبون بدخول الفتيات هذا المجال ويخترعون أسباباً وهمية لذلك.

فور أن قرأت نعى الأهرام، استفسرت من أحد رجال القضاء الأجلاء، فأوضح لى مشكوراً أنه فى إحدى السنوات تم نقل عدد من العاملات بالنيابة الإدارية إلى مجال القضاء، وكانت مرة وحيدة، ولم تتكرر ثانية، ولست هنا فى مجال الخوض فى تفاصيل ودوافع تلك المرة والسر فى عدم البناء عليها من بعد.

وإذا كانت المرأة خاضت تجربة القضاء، والواضح أنها أثبتت جدارة وإلا ما قدر لها الاستمرار فى هذا المجال الشائك والشائن، وهنا يظل السؤال القديم مطروحاً: لماذا لم يفتح الباب من البداية لدخولها هذا المجال، فتعمل معاوناً ثم وكيلاً ورئيساً للنيابة العامة وبعدها تنتقل إلى منصة القضاء؟! لم يعد يليق بمصر أن تظل متأخرة فى هذا المجال، حتى عن بعض الدول العربية.. اكتسبت مصر ريادتها من أنها فتحت الكثير من المجالات الحديثة أمام المرأة وعموم المواطنين، ثم تقاعسنا فى العقود الأخيرة.

فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، كانت المرأة حاضرة بقوة وفاعلة فى الأحداث الكبرى، وقدمت كل شىء، وتحملت الكثير، ولم يعد يليق بنا أن نحجبها عن مجالات بعينها، بحجج ثبت عدم صحتها.

للقضاء استقلاليته، ولا يجوز التدخل فى شأنه، لكن القضاء المصرى كان داعماً للنهوض والتقدم سياسياً واجتماعياً، وكان القضاء، ولايزال عنواناً كبيراً لإنصاف المظلوم وتحقيق العدل بين المواطنين، يحدث هذا بالنسبة للأفراد فى تعاملاتهم مع بعضهم البعض، ويحدث كذلك فى تعامل الفرد مع الدولة عبر أى من مؤسساتها، من خلال مجلس الدولة أو المحاكم العادية، فما بالنا إذا كان الأمر يتعلق بقطاع كبير من المواطنين، أبناء هذا البلد، قطاع يتجاوز نصف سكان مصر عدداً، ويشملها كلها تأثيراً وفاعلية؟!

الدستور الذى استفتينا عليه، العام الماضى، لا يتسق مع نصوصه استبعاد النساء من دخول سلم القضاء من بدايته، والواضح أننا نخطو خطوات فى بعض الطرق، ثم نتراجع ثانية، لدينا الآن «قاضيات مصر» هن مجموعة دخلت المجال فى ظرف معين، ثم توقف الأمر.حدث الشىء نفسه بالنسبة للمحكمة الدستورية، دخلت المستشارة تهانى الجبالى، ثم فصل قانون خاص لاستبعادها، زمن الإخوان، ولم نجد سيدة أخرى غيرها تدخل المحكمة.

فى زمن الاحتلال الأجنبى، كان القضاء المصرى عنواناً للسعى نحو الاستقلال والحرية، وفى عهد الاستبداد والتسلط والفساد، كان القضاء نصيراً وداعماً للتحرر والتصدى للفساد، ونحن نريد للقضاء أن يدعم، وأن يتصدى للظلم الاجتماعى، ذلك أن الحريات السياسية اتسعت فى مصر منذ سنوات، لكن الحريات الاجتماعية والخاصة تضيق، وأهم هذه الحريات، حرية العمل وحق التوظف.