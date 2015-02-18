ليبيا بعد أربع سنوات من غياب الدولة

أولاً: لم يكُن عندنا- نحن المصريين- من خيار بعد اختطاف ثم مقتل أبنائنا، إلا أن نرد بما استطعنا من غارات عقابية رمزية ومحدودة، فى رسالة واضحة لكل من يفكر فى إرهابنا من تنظيمات متوحشة، ولكل من يفكر فى كسر إرادتنا من أطراف إقليمية، وأقصد بها قطر وتركيا، أو أطراف دولية، وأقصد بها الإدارة الأمريكية على وجه التحديد.

ثانياً: استخدام القدرات العسكرية المصرية، وهى هُنا سلاحُ الجو المصرى، ليس فقط رسالة راهنة لمن يفكر فى إرهابنا أو كسر إرادتنا، من تنظيمات أو دول، ولكنها- بكل وضوح- رسالة مستقبلية لكل من يلعب- بالأصالة عن نفسه أو بالوكالة عن غيره- فى تعطيشنا، فى اللعب بحقوقنا فى نهر النيل، لكل من يتخيل أنه قادرٌ- فى ظل ظروفنا الطارئة- على أن يُملى علينا مفاوضات إذعان أو يفرض علينا أمراً واقعاً ينتقص من حقوقنا ويفرط فى حقوق أجيالنا القادمة.

ثالثاً: ليبيا- الآن- تفتقدُ السلطة المركزية، بين سلطة شرعية يعترف بها العالم «فى طُبرق»، وسلطة تنازعها السيادة فى «طرابلس»، وهذه الأخيرة جوهرُها إخوان ومن تحالف معهم من تنظيمات، ومن ورائها قطرٌ وتُركيا.

رابعاً: يحدث هذا فى غيبة المؤسسات- فى بلد لم يترك فيه القذافى أى فرصة لنمو المؤسسات- ثم غيبة الطبقة الوسطى، ثم غيبة مفهوم الأمة الواحدة لصالح مفهوم القبلية المتعددة، مع انتشار السلاح، وكثرة عدد التنظيمات المسلحة.

خامساً: نحنُ المصريين- كدولة- ليست لدينا أى أطماع فى الأراضى والثروات الليبية. وليست لنا- كأمة- أى خصومة مع الشعب الليبى الشقيق، ولم نكُن ولن نكون طرفاً فى أى مساعٍ لا تخدم مصالح الشعب الليبى ووحدة ترابه وسلامة أهله.

سادساً: المؤكد- حتى هذه اللحظة- أن غياب السلطة المركزية الموحدة فى ليبيا زاد من التهديدات، ومن مصادر الخطر على الأمن القومى المصرى، من حدودنا الغربية، وهى قد تبلغ ألف كيلومتر، يتسلل منها السلاح وما هو أسوأ من السلاح، يتسلل منها الإرهاب وما هو أسوأ من الإرهاب.

سابعاً: أولويتُنا الأولى هى أن نجد من الأشقاء فى ليبيا من يساعدنا ويساعدهم على حماية هذه الحدود، فهى ليست مصدر أمان لنا، بمثل ما هى مصدر خطر عليهم، وفى كل الأحوال فإن حماية الحدود من ناحيتنا ومن أرضنا هى مسؤوليتُنا المحضة، ولكنها- تكون أيسر- فى حالة وجود تفاهم وتعاون مشترك على الجانب الآخر من الحدود، أى على الجانب الليبى.

ثامناً: لا يختلف عاقلان على أن داعش وأمثالها من التنظيمات الوحشية هى خطرٌ عليهم قبل أن تكون خطراً علينا، وأن مقتل أبنائنا- بهذه الطريقة الدنيئة- يفزع كل شقيق ليبى مثلما أفزع كل مواطن مصرى، وليس من مصلحة ليبيا فى شىء استخدام هذه التنظيمات- من قوى خفية- لزعزعة الأوضاع فى مصر، لصالح الإخوان أو غير الإخوان، فالإخوان لن يعودوا إلى حكم مصر تحت أى ظرف، هذه مسألة محسومة ولا خلاف عليها عند عموم المصريين، بمن فى ذلك من يختلفون أشد الاختلاف مع النظام الحاكم فى مصر.

تاسعاً: ليبيا هى الجارُ الأول، وهى ملفٌ له الأولوية فى سياستنا الداخلية قبل أن تكون أولوية فى سياستنا الخارجية، بالنظر إلى حجم العمالة المصرية هُناك، وبالنظر إلى حجم الجالية الليبية هُنا، ومن الحكمة أن نحفظ صلة الأرحام بين الشعبين الشقيقين، بالقدر ذاته الذى نحفظ فيه البلدين من خطر الإرهاب الذى يستوطن ليبيا ويهدد مصر. هذه هى الأرضية المشتركة التى نلتقى عليها، سواء بين الأجهزة الرسمية فى الدولتين، أو فى الإعلام، أو فى الأنشطة غير الرسمية التى يمكن أن تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى أو المؤسسات الدينية أو روابط التجارة بين البلدين.

عاشراً: مصرُ لم تقف ضد ثورة الشعب الليبى عندما كانت- فى أيامها الأولى- ثورة شعبية سلمية رائعة. كذلك لم تتورط مصر فى الشأن الداخلى حين استخدم القذافى السلاح فتحولت الثورة الشعبية السلمية إلى حرب أهلية، كذلك لم تتورط مصر فى تدخل حلف الناتو فى الشأن الليبى، وهو التدخل الذى فتح بطنها لكل أنواع الصديد، ثم تركها وأعطاها ظهره، ربما باستثناءات قليلة من إيطاليا وفرنسا.

تأسيساً على ما سبق:

رقم واحد: مثلما لم تتورط مصر- خلال السنوات الأربع- مع أى تحالف دولى فى ليبيا أو سوريا بالذات، علينا أن نحافظ على هذا الخط الاستراتيجى.

رقم اثنين: مثلما حافظت مصر على استقلال قرارها القومى فيما يختص بالجوار الليبى، علينا أن نظل نتصرف باستقلال، دون تحالف، ودون تبعية لأى طرف إقليمى أو دولى.

رقم ثلاثة: نحن نؤدب داعش لمصلحتنا، ولمصلحة ليبيا، ليس لنا أى مصلحة فى أن نخسر أى مواطن ليبى، وليست لنا مصلحة إلا حماية مصالحنا فقط.

رقم أربعة: ليبيا شأن يخص المتوسط كله، يعنى أولوية للأمن الأوروبى، دماءُ المصريين التى امتزجت بأمواج البحر هى رسالة ليست لمصر فقط ولكن لكل من له على هذا البحر موضعُ قدم.

أخيراً: خطرُ داعش هو- بالدرجة الأولى- شأن من أسسها، ومن مولها، ومن سلحها، ومن زودها بهذه القدرات الإعلامية الخارقة، وهو يعرف نفسه، وهو يعرف كيف يهدمها، مثلما عرف كيف يبنيها، وقد سبق له أن أسس جماعات الجهاد فى أفغانسان، ثم استغنى عنها وأسس طالبان، ثم استغنى عنها وأسس القاعدة، ثم استغنى عنها وأسس داعش، والله أعلم متى يقرر إغراق خليفة الإسلام والمسلمين أبوبكر البغدادى فى أعماق البحار مثلما قتل وأغرق أسامة بن لادن.

الحديث مستأنفٌ.