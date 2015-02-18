حمدان بن راشد: التعليم والصحة أولويتان للتطوير

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة في دبي، أن دولة الامارات وضعت التعليم والصحة ضمن اولويات التطوير في المرحلة المقبلة، لافتا الى ان تنظيم المؤتمرات والمعارض الطبية يأتي في اطار عملية التدريب المستمر للأطباء من خلال اكسابهم الخبرات العالمية والتجارب الناجحة.

واعرب سموه في تصريحات عقب افتتاح الدورة التاسعة عشرة من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك دبي 2015) امس في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض عن امله في ان يكون المعرض الاول عالميا خلال سنتين، لافتا الى ان مشاركة أكثر من 1,600 شركة ومؤسسة معنية من 130 دولة تؤكد اهمية المعرض والجلسات العلمية المصاحبة له.

واشار سموه الى ان معرض طب الاسنان العربي يعد فرصة لكافة الجهات الصحية في القطاعين العام والخاص للاطلاع على احدث الاجهزة والمعدات الطبية المطروحة التي تعرضها الشركات المصنعة، لافتا الى ان معرض دبي يشهد سنويا عرض آخر ما انتجته الشركات العالمية لاعتباره اكبر واهم معرض متخصص في المنطقة.

وأبدى سمو الشيخ حمدان إعجابه بالنجاح الكبير الذي يحققه ايدك دبي بالتنظيم والتطور الذي يشهده المعرض عاماً بعد عام، لافتا الى ان نسبة الزيادة هذا العام وصلت الى 15%.

وأكد سموه دعمه الكبير لهذا المؤتمر الذي يعتبر من الصروح العلمية الرائدة، مؤكدا أن المكانة الاقتصادية والموقع الجغرافي الهام الذي تتمتع به إمارة دبي هما أحد أعمدة نجاح هذا الصرح العلمي الكبير، وأفاد بان الصحة والتعليم وتشجيع التعليم الطبي المستمر هما على رأس أولويات الحكومة.

وقام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بعد قص الشريط التقليدي للمعرض بجولة في اروقة صالات العرض حيث اطلع خلالها على أحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تعرضها أهم الشركات المحلية الإقليمية والعالمية. واستمع سموه خلال الجولة إلى شرح من قبل بعض العارضين عما توصلت إليه الشركات المصنعة من تطورات وإنجازات في مجال طب الأسنان.

ريادة

وصرح الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض ايدك دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان: «لا يزال مؤتمر ومعرض ايدك دبي محافظاً على المركز الأول كأكبر معرض متخصص في طب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا والثاني عالمياً. وأصبح مؤسسة علمية واقتصادية وسياحية معترفا بها من قبل 130 دولة».

وأضاف: «عندما نقوم بتنظيم حدث كبير ذي قيمة علمية رفيعة مثل مؤتمر ومعرض ايدك دبي، فنحن نقوم أيضاً بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية مثل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والدوائر الحكومية والفنادق والمراكز الترفيهية وذلك لتسهيل إقامة وتنقلات كافة الزوار ولنكون أيضاً على جاهزية تامة لاستضافة هذا العدد الكبير من الزوار والحمد لله فإن امارة دبي على استعداد تام لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار على مدار العام وتقوم بتقديم أفضل الخدمات على أعلى مستوى ولذا فإن كافة الزوار والمشاركين للمعرض يعتبرون ايدك دبي فرصة علمية وتجربة ترفيهية فريدة في الدولة».

وأكمل الدكتور عبد السلام المدني: «بالنسبة الى العارضين، يعتبر ايدك دبي المكان الأمثل لاطلاق كل ما هو جديد في مجال طب الأسنان، حيث اعتادت الشركات العارضة خلال ايدك دبي على الكشف عن أحدث الأجهزة الطبية والابتكارات ومعدات الأسنان التي صنعتها والتي يتم عرضها لأول مرة في ايدك دبي باعتباره المكان الأمثل لانتشار ورواج أبرز التقنيات المتعلقة بهذه الصناعة، اضافة الى أنه نقطة التقاء سنوية لأهم الأطباء والمختصين في طب الأسنان والمؤسسات الطبية والشركات التجارية الرائدة في العالم».

وقال الدكتور المدني: «أعتقد أن المشاركة في ايدك دبي تخلق بيئة من التفاعل والانسجام بين المتحدثين والعارضين مما يجعلهم يتبادلون المعرفة والخبرة على حد سواء. ولا ننسى أيضاً أهمية المعرض ليس فقط للزوار، بل أيضاً للمشاركين القادمين لحضور المؤتمرات والنشاطات العلمية المرافقة.

فأصبح من أكبر وأشهر المؤتمرات المتخصصة في الأسنان وتقنياتها على المستوى المحلي والإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام من خلال استقطابه لكبرى الشركات العالمية لعرض آخر منتجاتها الصناعية في هذا المجال الطبي».

وقال الدكتور عبد السلام أيضاً: «الجانب العلمي في ايدك دبي لا يقل أهمية عن الجانب التجاري، حيث يقوم ايدك دبي ببناء منصة للمعرفة بين المتخصصين المؤهلين من كافة أنحاء العالم ومساعدتهم على الحصول على ساعات معتمدة.

اضافة الى ذلك، قمنا باطلاق جائزة ايدك دبي لأبرز شخصية في مجال طب الأسنان عام 2011، وهي جائزة عالمية يتم منحها لأهم شخصية متخصصة في قطاع طب الأسنان والتي لها دور بارز في تطوير هذا القطاع. وفي وقت قصير، أصبحت هذه الجائزة من أبرز الجوائز في قطاع طب الأسنان وينتظرها المختصون عاماً بعد عام، والتي نقوم بالاعلان عنها خلال حفل ليلة ايدك الذي يقام خلال اليوم الثاني».

تطور

هذا وأكد الدكتور ناصر المالك، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر ايدك دبي، على أهمية هذا الحدث الذي بات من أكبر وأشهر المؤتمرات المتخصصة في طب الأسنان وتقنياتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وتعليقا على التطور الهام الذي يشهده المؤتمر كل عام قال الدكتور ناصر المالك: «يعتبر مؤتمر ومعرض ايدك دبي أكبر مؤتمر ومعرض متخصص في مجال طب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولذلك نحن ملتزمون دوما بتقديم الأفضل والأحدث في مجالات التعليم والتقنية والتطوير في هذا المجال الطبي.

لقد عملنا على مدى التسعة عشر عاما الماضية على استقطاب كبرى الشركات العالمية لعرض آخر منتجاتها الصناعية ودعونا أهم وأشهر الخبراء والأطباء المتخصصين في مجال تعليم طب الأسنان، وعملنا على تسهيل التقاء الزوار وممثلي الحكومات والجهات التعليمية والأطباء معا مما سيصب في نهاية المطاف في صالح تقديم مستوى أفضل من رعاية الأسنان لمجتمعاتنا».

تعاون

ومن جهته علق الدكتور محمد عابدين، نائب رئيس مؤتمر ايدك دبي على الإضافات الجديدة بأجندة المؤتمر قائلا: «يستضيف ايدك دبي هذا العام ثلاث فعاليات جديدة بالشراكة مع شركاء دوليين جدد، مثل اللجنة الأولمبية للطب الرياضي، والتي ستعقد اجتماعها السنوي بالتعاون مع ايدك 2015، كما نستضيف الاجتماع السنوي للأكاديمية العربية لطب الأسنان التجميلي، والذي سوف يشهد حضور أهم الخبراء والعلماء والمؤثرين في هذا المجال. وأخيرا، هناك الندوة المخصصة لمناقشة المشاكل اليومية المتعلقة بالجانب التجميلي والوظيفي في مجال زراعة الأسنان تلقيها المنصة العلمية المتخصصة في مجال زراعة الأسنان Dental XP التي تقام للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى كل هذا، ولأننا غطينا بالفعل حدود المناطق المتحدثة باللغة الإنجليزية، تحول ايدك لاستهداف مجتمعات طب الأسنان الناطقة بالفرنسية هذا العام مع تخصيص يوم كامل للمواضيع المهمة والمطلوبة باللغة الفرنسية».

فرصة

ويمثل ايدك دبي فرصة هامة لتبادل الخبرات والمعلومات بين المتحدثين والمشاركين والزوار، مما يطور من مهاراتهم المهنية وخبراتهم الإكلينيكية ويساعدهم على الحصول على ساعات التعليم المستمر المعتمدة. تقوم الدورات المكثفة وورش العمل المتخصصة بتقديم أحدث المناهج النظرية والمواضيع التخصصية بمختلف مجالات طب الأسنان مما يعزز الخبرة العملية والتخصصية عند الأطباء.

وسيعقد خلال هذا العام أكثر من 150 محاضرة يلقيها 150 متحدثا وتغطي عدة مواضيع منها مكافحة العدوى واستخدام الليزر في طب الأسنان وجراحة الفم والوجه والفكين وزراعة الأسنان وأمراض الفم وعلم تقويم الأسنان ومعالجة أسنان الأطفال وطب الأسنان الترميمي والكثير غيرها.

دورات علمية

بالتوازي مع فعاليات مؤتمر ايدك، تقام دورات علمية متقدمة ومتخصصة تعمل على التعريف بأحدث المناهج النظرية والمنهجية المتطورة. هذه الدورات تهدف لتوفير المعرفة المنهجية والشاملة عن أحدث النظريات الطبية المعاصرة، ولتعزيز الخبرات العملية للمتخصصين في طب الأسنان، ولبناء منصة تبادل معرفية للمتخصصين المؤهلين من جميع أنحاء العالم.

أحدث الأجهزة الطبية

يقدّم المعرض أحدث الأجهزة الطبية ومعدات الأسنان التي توصلت لها الشركات المصنعة والتي تعرض لأول مرة في ايدك دبي الذي بات مركز التقاء أهم الأطباء والمختصين في طب الأسنان والمؤسسات الطبية والشركات التجارية الرائدة في العالم.

هذا وقد وصل عدد أجنحة الدول الرسمية المشاركة في ايدك لهذا العام الى 17 دولة تضم كلا من البرازيل، والصين، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وايطاليا، وهنغاريا، واليابان، وتايوان، وكوريا، وسلوفانيا، واسبانيا، والسويد، وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة بالإضافة الى جناح دولة الامارات العربية المتحدة.