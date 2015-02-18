مذيعة تتهم «داعش» باختطاف شقيقها المخرج وإجباره على تصوير مذبحة المصريين

طالبت نيفين جلال «مذيعة في قناة طيبة»، بتدخل الرئيس و«الخارجية المصرية» لمعرفة مكان اختفاء شقيقها المخرج والمصور التليفزيونى جلال أحمد«31 عاماً» المختطف في ليبيا منذ أغسطس الماضى.

ورجحت نيفين أن يكون شقيقها تم إختطافه على يد تنظيم«داعش»و إجباره على تصوير وإخراج مشاهد قتل المصريين في ليبيا تحت التهديد

أضافت أن شقيقها المخرج تم اختطافه مع 4 آخرين من ليبيا والمغرب، في كمين نصبه مسلحون ليبيون بمنطقة أجدابيا ،أثناء عودتهم من تغطية جلسة البرلمان الليبي لقناة برقة الفضائية الليبية التي يعمل بها المخرج وزملائه المخطوفين .

واشارت إلى أن شقيقها ،التحق بالعمل في قناة برقة الفضائية الليبية،منذ عام كمخرج ومصور، وتم تكليفه مع طاقم عمل بالقناة، لتغطية إجتماع مجلس النواب الليبيى، يوم 4 أغسطس الماضى، وكان منعقدا في طبرق القريبة من الحدود«المصرية- الليبية»، وأثناء عودتهم اعترضهم كمين، اعتقدوا أنه تابع للشرطة، ولكن تبين أنهم مسلحين ملثمين، وتمكن ثلاثة من زملائه من الفرار فيما اختطف المسلحون 5 من الطاقم بينهم شقيقها .

و أضافت :«محمد» متزوج ولديه طفلة اسمها فريدة عمرها 5 سنوات وعمل قبل ذلك في قناتي «دريم والفراعين» حتى حصل على فرصة عمل في قناة برقة وعمل بها مخرج ومصور«ولا نعلم عنه شيئا منذ اختطافه.