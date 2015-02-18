الجيش يعود إلى الشارع للمرة الخامسة

بدأت عناصر القوات المسلحة فى الانتشار بمحافظات الجمهورية، للمرة الخامسة منذ ثورة 25 يناير، تنفيذًا لقرارات مجلس الدفاع الوطنى بشأن حماية وتأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية بالدولة، والتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وأكد مصدر عسكرى مسؤول أن القوات المسلحة وضعت الإجراءات الأمنية والاستعدادات لتأمين جميع الممتلكات الحيوية والمنشآت العامة من خلال هيئة عمليات القوات المسلحة وفق توجيهات مجلس الدفاع الوطنى والقيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيرًا إلى إشراف الفريق أول صدقى صبحى بنفسه على خطة تنفيذ وحدات وتشكيلات لتحقيق الأمن والأمان للبلاد بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأضاف المصدر أنه تم الدفع بمئات الوحدات والآليات العسكرية ووحدات التدخل السريع لإحكام السيطرة الأمنية على جميع الأماكن فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار المصدر إلى أنه تمت مشاركة مختلف تشكيلات التعبوية للقوات المسلحة فى عمليات الانتشار وستتولى المنطقة المركزية العسكرية تأمين المنشآت فى محافظات، هى القاهرة الكبرى، والمنوفية والفيوم وبنى سويف والمنيا، وكذلك المنطقة الجنوبية العسكرية، التى ستتولى تأمين الممتلكات العامة والحيوية فى محافظات جنوب الصعيد وهى أسيوط وسوهاج، وقنا والأقصر وأسوان.

كما يتولى الجيش الثانى الميدانى، فضلا عن مهامه فى مكافحة الإرهاب فى سيناء، تأمين محافظات الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء والدقهلية ودمياط والشرقية، ويتولى الجيش الثالث الميدانى مهام التأمين فى محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر والسويس، وكذلك المنطقة الشمالية العسكرية، التى تتولى عمليات التأمين فى محافظات الإسكندرية والغربية والبحيرة، والمنطقة الغربية العسكرية، التى تتولى التأمين فى محافظات مطروح والوادى الجديد.

وأوضح المصدر العسكرى أن القوات المسلحة تدفع بالقوات الخاصة، للمشاركة فى تـأمين المنشآت فى المناطق الملتهبة، حيث تشارك وحدات الصاعقة والمظلات فى عمليات التأمين بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأجزاء من القاهرة والجيزة، وبعض محافظات جنوب الصعيد، وشمال سيناء.

وأوضح المصدر أن القيادة العامة للقوات المسلحة شددت على ضرورة أن يتم التعامل بمنتهى الحسم والقوة مع أى عناصر إرهابية وإجرامية تحاول إعاقة استقرار الأمن والأمان بالبلاد وتهديد أمن وأمان المواطنين المصريين.

وأكد المصدر أن القيادة العامة للقوات المسلحة تتابع عمليات التأمين بالتعاون مع وزارة الداخلية من خلال مراكز عمليات والتى بدورها ترفع تقريرها إلى مركز العمليات الدائم بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، لمواجهة أى أحداث طارئة، أو معوقات.

ميدانيًا، انتشرت القوات فى محيط منطقة سجون طرة، والسفارات، وجامعة القاهرة وميدان نهضة مصر، وأعلنت القوات حالة الاستنفار، وسط تواجد مكثف من جانب قوات إدارتى مرور القاهرة، والجيزة.

وقال اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إن حالة استنفار أمنى، شملت جميع قطاعات المحافظة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، التى أعلنت انتشارها مساء أمس الأول، لحماية المواطنين والأهداف الحيوية، عقب قصف القوات الجوية، للبؤر الإرهابية لتنظيم «داعش» فى ليبيا.

وأضاف «فاروق»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن «تعزيزات أمنية تم الدفع بها فى محيط البنوك والسفارات وأقسام الشرطة والمقار الحكومية والمنافذ الحدودية للمحافظة والميادين والمحاور المهمة، فى إطار خطة أمنية كاملة لمواجهة أى طارئ».

وتابع: «التعزيزات الأمنية شملت السجون، لمنع اقتحامها، ومتزامنة مع شن قوات الأمن لحملات أمنية لضبط العناصر الإرهابية المتورطة فى أعمال عنف وقعت بالجيزة خلال الفترة الماضية، وكذلك العناصر الجنائية المسجلة».

ورصدت «المصرى اليوم»، تواجد عدد من مدرعات القوات المسلحة، بعدد من شوارع وسط القاهرة، وبينها قصر العينى، الذى تواجدت به مدرعتان تابعتان للجيش، داخل السور الحديدى لمجلس الشورى، ومدرعة خلف مبنى مجلس الوزراء.

وفى ميدانى التحرير وعبدالمنعم رياض، تمركزت عدة مدرعات بجوار سور المتحف المصرى، ناحية مبنى الحزب الوطنى المنحل، كما رصدت «المصرى اليوم» تمركز عدد من السيارات التابعة لقوات أمن القاهرة والأمن المركزى، بمحيط مجلس الشعب وبجوار المتحف المصرى.