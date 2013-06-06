محكمة نيجيرية توجه تهمًا لأربعة لبنانيين يشتبه فى علاقتهم بحزب الله

وجهت محكمة نيجيرية اليوم، لأربعة رجال لبنانيين يشتبه فى ارتباطهم بجماعة حزب الله تهما بالإرهاب وحيازة أسلحة بشكل غير قانونى بعد أن قالت السلطات، إنها ضبطت أسلحة ثقيلة فى منزل أحدهم.

وألقى عملاء للمخابرات القبض على الأربعة، خلال الفترة بين 16 و28 مايو، وأبلغ مسئول عسكرى رويترز، أن الأربعة جميعهم قالوا حينها، إنهم ينتمون للجماعة الشيعية.

وقالت السلطات، إن مداهمة لمنزل أحدهم فى مدينة كانو بشمال البلاد، أسفرت عن اكتشاف مخبأ لأسلحة مضادة للدبابات وألغام أرضية وقذائف مدفعية ثقيلة وقذائف صاروخية وبنادق آلية.

وقال الجيش الأسبوع الماضى، إن الأسلحة كانت ستستخدم فى هجمات على أهداف أمريكية وإسرائيلية.. لكن مصدرا أمنيا أبلغ رويترز اليوم أن ارتباطهم بجماعة حزب الله بات موضع شك، وأن مسئولين يحققون فى احتمال أن يكون هدف المشتبه بهم هو بيع الأسلحة بغية الربح.ومثل الأربعة وهم مصطفى فواز وعبد الله التهينى وطلال رضا وحسين نور الدين أمام المحكمة.

وقالت السلطات، إنها تحقق فى احتمال أن يكون للخلية روابط بجماعة بوكو حرام الإسلامية رغم أنه من غير المعتاد أن تقيم جماعة حزب الله الشيعية، أى تحالف مع بوكو حرام السنية.. وقال المصدر الأمنى لرويترز، إن السلطات تحقق أيضا فى إمكانية أن يكون للخلية روابط بإيران.

وكان محكمة نيجيرية، أصدرت حكما بالسجن خمسة أعوام فى وقت سابق الشهر الجارى بحق عضو مشتبه بانتمائه للحرس الثورى الإيرانى ونيجيرى متعاون معه بشأن شحنة غير قانونية من قذائف المورتر والصواريخ ضبطت فى لاجوس عام 2010.