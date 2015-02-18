«مستقبل وطن» يقدم العزاء في ضحايا ليبيا بالكتدرائية

`قام وفداً من حزب «مستقبل وطن»، برئاسة محمد بدران، رئيس الحزب، بزيارة المقر الباباوي بالكتدرائية، لتقديم واجب العزاء للبابا تواضروس الثاني، في ضحايا حادث ليبيا الإرهابي، ومواساة الإخوة المسيحين في أزمتهم.

صاحب «بدران»، في الزيارة، هشام القاضي، المتحدث الرسمي، وأمين الإعلام بالجمهورية، ومحمود عبده حسين، أمين العلاقات الدولية بالحزب، وأكمل نجاتي، أمين عام الحزب بالقاهرة، ونبيل بولس، مرشح الحزب عن دائرة باب الشعرية والضاهر، ومؤمنة علام السكرتير العام للحزب، وأيضاً منه محمود، ومي عثمان، عضوتان المكتب الفني بالحزب.