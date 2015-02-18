أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«مستقبل وطن» يقدم العزاء في ضحايا ليبيا بالكتدرائية

  • مصر
  • 8
Google+ Print

`قام وفداً من حزب «مستقبل وطن»، برئاسة محمد بدران، رئيس الحزب، بزيارة المقر الباباوي بالكتدرائية، لتقديم واجب العزاء للبابا تواضروس الثاني، في ضحايا حادث ليبيا الإرهابي، ومواساة الإخوة المسيحين في أزمتهم.

صاحب «بدران»، في الزيارة، هشام القاضي، المتحدث الرسمي، وأمين الإعلام بالجمهورية، ومحمود عبده حسين، أمين العلاقات الدولية بالحزب، وأكمل نجاتي، أمين عام الحزب بالقاهرة، ونبيل بولس، مرشح الحزب عن دائرة باب الشعرية والضاهر، ومؤمنة علام السكرتير العام للحزب، وأيضاً منه محمود، ومي عثمان، عضوتان المكتب الفني بالحزب.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية