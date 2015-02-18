«حزب شفيق»: جريمة «داعش» لن تُغتفر..والتدخل العسكري بداية القصاص الحقيقي

أكد المستشار يحي قدري، النائب الأول لرئيس حزب «الحركة الوطنية المصرية»، الذى يترأسه الفريق أحمد شفق، ان جريمة «داعش» الإرهابية في حق المصريين لن تغتفر، مشيراً إلي أن التدخل العسكري للجيش المصري بداية حقيقية للقصاص أخذاً بالثأر ممن استباحوا حرمة الدم المصري ظانيين اننا سنصمت طويلاً علي تطاولهم في حق مصر وشعبها الأبي.

وأوضح المستشار قدري، ان جريمتهم النكراء عمل خسيس يتنافي مع كافه الأعراف والأديان السماوية وعمل وحشي يجافي مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ويدخل ضمن مخطط مشبوه يستهدف كيان الدولة المصريه وهيبتها ويهدف لزعزعه ثقة الشعب في مؤسساتة وقواتة المسلحة، مشددًا علي ان الرد السريع للجيش المصري والضربة المباغتة للقوات الجوية، اثبتت أن مصر لديها درع واقي وسيف باتر قادر علي ان يقتص لأبنائة ممن اغتالوهم غدراً وقهراً.

واحتتم «قدري»، تصريحاتة مؤكدا،ً ستظل مصر أبد الدهر في أمن وآمان، ولن تستطيع اي قوة مهما كانت أن تنال من استقرارها «عاشت مصر وعاش شعبها الأبي».