أنشيلوتي: واثق من قدرة ريال مدريد على تقديم مباراة عظيمة

برلين، (إفي): أبدى المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي ثقته في قدرة فريقه على تقديم "مباراة عظيمة" أمام مضيفه شالكه الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الاوروبي.

وقال أنشليوتي في مؤتمر صحفي عشية اللقاء ظهر خلاله جادا بصورة أكبر من المعتادة "أنا مقتنع بأن فريقي سيقدم مباراة عظيمة، أمام ديبورتيفو لعبنا مباراة معقدة في ظل الظروف المحيطة".

وصرح المدرب "حماسنا في الليجا كبير لأننا في الصدارة وأيضا في دوري الأبطال لأننا أصحاب اللقب، لا يوجد دافع أكبر من الدفاع عنه".

وأشار أنشيلوتي، الذي أكد مشاركة البرتغالي بيبي، إلى أن مواطن الأخير كريستيانو رونالدو قدم مباراة جيدة أمام الديبور وأن ما ينقصه فقط هو العودة لهز الشباك، متوقعا أن يحدث هذا الأمر في مباراة الغد".

وبخصوص الانتقادات التي تعرض لها الفريق مؤخرا قال "لم أرد أبدا على ما تقوله الصحافة ولن أفعل هذا أبدا، كل شخص له رؤيته الخاصة بكرة القدم وأعتقد أن احترامها أمر واجب، ليس لدي شيء أخر أقوله في هذا الصدد".

وبخصوص وسط الملعب قال "أكبر مهارة لديه هي الذكاء في قراءة اللعب.. لا أعرف اذا ما كنت سأدفع بلوكاس أم اياراميندي، شالكة غير أسلوب لعبه، حيث يلعب بثلاثة قلوب دفاع، والهجوم على خط ثلاثي ليس مثل الهجوم على خط رباعي".