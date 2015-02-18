كروس: لم أصل لـ100% من مستواي حتى الآن

برلين، (إفي): قال لاعب ريال مدريد الإسباني، الألماني توني كروس قبل مواجهة مواطنه شالكة في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي غدا الأربعاء أنه لم يصل إلى 100% من مستواه حتى الآن.

وصرح اللاعب في مؤتمر صحفي اليوم "القدوم لألمانيا مرتديا قميص ريال مدريد شيء مميز، إنه إحساس جميل، أتذكر جيدا المبارايات التي خضتها مع بايرن ميونخ في هذا الملعب، حققت نتائج جيدة وأتمنى تكرار الأمر، إنه شعور جميل للغاية".

وعما يثار بخصوص أن ريال مدريد يعاني من الارهاق أجاب "منينا بنتيجة سيئة أمام أتلتيكو ولكن الحالة العامة للفريق ليست سيئة للغاية، صحيح أننا نعاني من أربعة غيابات هامة ولكن توجد بدائل، بدنيا أنا في حالة جيدة ولكن لم أصل لكامل مستواي".

وبخصوص تأقلمه مع الفريق قال "الانتقال للخارج يعني دائما مرحلة جديدة، تبدأ في تعلم اللغة والتعامل مع أشياء جديدة في حياتك اليومية، الأمر لا يتعلق فقط بالتأقلم على المستطيل الأخضر بل الحياة الإسبانية، ولهذا أقدم الشكر على النادي لأنه يساعدني كثيرا، أتحسن في اللغة وتأقلمي يسير في طريق صحيح".

وتابع اللاعب "لقد غيرت مركزي، هذا أمر صحيح لأنني أشارك في مهام دفاعية أكثر الآن، ولكن هذا ليس أمرا سيئا، أتأقلم جيدا في هذه الشهورة الستة الأولى وآمل الوصول لـ100% من مستواي قريبا، حينما كان لوكا مودريتش ليس مصابا كنت ألعب بالفعل في نفس المركز، لذا فإن عودته لن تغير شيء".

وبخصوص المباراة أردف "أعتقد أن المهم هو عبور هذا الدور، أعتقد أن سداسية العام الماضي كانت شيئا سيرياليا لأن شالكة فتح خطوطه بصورة مبالغ فيها، الأمر لا يتعلق بتكرار الـ6-1 بل بتحقيق نتيجة ايجابية قبل مباراة العودة".