بالفيديو- رأسية كافاني تقف أمام براعة كورتوا

تألق ثيبوا كورتوا حارس مرمى تشيلسي أمام رأسية من إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، ليمنع البلجيكي الفريق الفرنسي من تسجيل هدفا.

سان جيرمان يستضيف تشيلسي في ملعب حديقة الأمراء في إطار ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 34 كانت الكرة ركلة ركنية للفريق الفرنسي من الناحية اليمنى، ارتقى لها كافاني بعدما نجح في الهروب من رقابة إيفانوفيتش، وسدد برأسية قوية، لكن كورتوا تألق ببراعة ونجح في التصدي لتسديدة المهاجم الأورجواياني.

تصدي كورتوا لتلك الفرصة، منح تشيلسي بعد ذلك بخمس دقائق فرصة تسجيل الهدف الأول للزرق.

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