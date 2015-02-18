طرد ألونسو يفسد احتفاله بالمباراة الـ100 في دوري الأبطال

شهدت مباراة بايرن ميونيخ وشاختار دونيتسك طرد للاعب خط وسط الفريق البافاري تشابي ألونسو في الدقيقة 65 بعد حصوله على إنذارين.

بايرن يحل ضيفا على شاختار في ملعب دونباس أرينا في إطار ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

المباراة تعد هي الـ100 في تاريخ ألونسو في البطولة الأوروبية، ولكن اللاعب الإسباني لم يكن يرغب بالطبع أن يحتفل بتلك المناسبة بأن يخرج من اللقاء مطرودا.

ألونسو حصل على إنذار في الشوط الأول نتيجة تدخل قوي مع لاعب شاختار، قبل أن يشهر الحكم كارت أصفر ثان في وجهه بعدما تدخل على قدم لويز أدريانو لاعب الفريق الأوكراني.