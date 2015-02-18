بالفيديو - تشيلسي ينجو من صراع كافاني .. ويعود سالما من باريس

عاد تشيلسي من ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام مضيفه باريس سان جيرمان متعادلا إيجابيا 1-1، في مباراة سيطر فيها الفريق الفرنسي وكان أخطر معظم أوقات المباراة.

وتألق إدينسون كافاني مهاجم سان جيرمان وكان هو الأخطر بين لاعبي الفريقين، سجل هدف التعادل وكان قريبا من ترجيح كفة فريقه.

افتتح برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع تشيلسي التسجيل عكس سير المباراة في الدقيقة 36، وتعادل إدينسون كافاني في الدقيقة 54.

ويلعب الفريقان لقاء الإياب في لندن على ملعب ستامفورد بريدج في 11 مارس المقبل.

سيطرة باريسية

بدأ سان جيرمان المباراة ضاغطا بكل قوة أملا في التسجيل وفك دفاعات تشيلسي الذي وقف كله خلف الكرة وفقا لخطة جوزيه مورينيو المدير الفني.

رأسية مبكرة من كافاني ولكن براعة ثيبوا كورتوا حارس تشيلسي حولت الكرة من ركنية في الدقيقة 34.

ولكن من هجمة هي الأولى لتشيلسي بعد تلك الفرصة بدقيقتين، ينجح ثلاثي الدفاع، جون تيري، جاري كاهيل، وإيفانوفيتش في ترجمة كرة عرضية إلى هدف برأسية الأخير في شباك سان جيرمان.

وفي الشوط الثاني نجح كافاني في إدراك التعادل برأسية رائعة أثناء تواجده في حراسة سداسي دفاعي.

كافاني لم يكل، ظل يتوغل مناطق دفاع تشيلسي وسدد أكثر من كرة ولكنها توقفت أمام كورتوا .. الحارس البلجيكي أيضا حرم زلاتان إبراهيموفيتش من رأسية خطيرة في الوقت بدل الضائع.

ولولا تألق كورتوا، لعاد تشيلسي إلى لندن مهزوما.

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