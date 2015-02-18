بايرن ميونيخ يفشل في عبور دفاعات شاختار

فشل بايرن ميونيخ في عبور دفاعات شاختار دونيتسك، لتنتهي المباراة التي جمعت بينهما في دونباس أرينا اليوم بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بايرن حل ضيفا على شاختار في إطار مباراة الذهاب لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وسط توقعات بأن الفريق البافاري سوف يحقق الفوز بسهولة، لكن استبسال لاعبو الفريق الأوكراني حال دون اهتزاز شباكهم.

لكن في دونباس أرينا، مهمة لاعبو المدرب بيب جوارديولا كانت صعبة للغاية، وعلى الرغم من استحواذهم على الكرة بنسبة وصلت إلى 75 % في الشوط الأول، إلا أنهم فشلوا تماما في التسديد على المرمى سوى مرة واحدة، من أصل ست تسديدات.

وفي الشوط الثاني، واصل بايرن تسيده لأحداث المباراة، مع محاولات ضعيفة من شاختار في صناعة هجمة مرتدة سريعة، لكن مانويل نوير كان ضيفا طوال اللقاء.

وفي الدقيقة 65 قام حكم المباراة بإشهار الطرد في وجه تشابي ألونسو لاعب بايرن الذي لعب مباراته المائة في دوري الأبطال، بعد حصوله على إنذارين نتيجة تدخلاته القوية مع لاعبي شاختار.

فور خروج ألونسو، قام جوادريولا بالدفع ببادشتوبر بدلا من توماس مولر من أجل تأمين وسط الملعب، مع إشراك ليفاندوفسكي بدلا من جوتزه لزيادة الفاعلية الهجومية، لكن كل ذلك لم يفلح أمام دفاعات الفريق الأوكراني، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

يذكر أن الفريقان سوف يلتقيان مجددا في ملعب أليانز آرينا في لقاء العودة 11 من مارس المقبل.