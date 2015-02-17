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القنصل المصري العام في بنغازي يتابع أوضاع المصريين في ليبيا

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قالت وزارة الخارجية ، أنه بالإشارة إلي تشكيل خلية الأزمة بالقطاع القنصلي المختصة بمتابعة المواطنين المصريين الموجودين في ليبيا والراغبين في العودة إلي أرض الوطن، يمكن الاتصال بالقنصل العام المصري في بنغازي والمتواجد حاليا في القاهرة لمتابعة أحوال المواطنين المصريين في ليبيا، مناشدًا المواطنين الراغبين في الحصول على المساعدة القنصلية بالاتصال بصورة مباشرة به على رقم 01006419653.

كما يمكن الاتصال بالأرقام التالية: 25772500 – 25777101 – 01220463333 – 01220473333 – 01220423333 -01220403333 – و فاكس رقم: 25761000.

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