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خلية الأزمة تستأنف عملها لتيسير إجراءات تسفير المصريين المقيمين في ليبيا

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استأنفت خلية الأزمة المعنية بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا، برئاسة السفير عمرو معوض، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، عملها، بهدف تيسير كافة الإجراءات أمام المصريين الراغبين في مغادرة ليبيا، والعودة إلى .

وتضم خلية الأزمة في عضويتها كافة القطاعات المعنية بالأزمة الحالية في ليبيا سواء مساعدي وزير الخارجية للقطاعات داخل وزارة الخارجية، أو ممثلي الجهات المعنية بالدولة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة.

وناشد السفير عمرو معوض، المصريين المتواجدين في ليبيا بضرورة اتباع كافة الإجراءات الكفيلة بضمان سلامتهم، والابتعاد عن بؤر النزاعات، وتوخي أقصى درجات الحذر، مؤكدًا استمرار عمل خلية الأزمة داخل القطاع القنصلي، والتي سبق الإعلان عن أرقام الهواتف الخاصة بها، لتلقي اتصالات واستفسارات المواطنين المتواجدين في ليبيا أو ذويهم في مصر.

ويمكن الاتصال على الأرقام التالية: «25772500، 25777101، 01220463333، 01220473333، 01220423333،و01220403333».


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