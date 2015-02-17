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رئيس تحرير «المصري اليوم»: تحفظ أمريكا تجاه الضربة الجوية المصرية طبيعي

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قال محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة «المصري اليوم»، «أرى أنه من الطبيعي أن تكون أمريكا متحفظة تجاه الضربة المصرية الجوية على داعش، ولكن الأهم في الموضوع الآن هو أن لم تأخذ إذن أحد في الحصول على حقها، ومصر أبلغت الليبية بالضربة، وذلك لوجود علاقة مميزة لمصر مع الحكومة الليبية».

وأضاف «مسلم» في حواره مع الإعلامي خالد صلاح، في برنامج «آخر النهار»، على قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، «رأيي أن المصريين في ليبيا يجب أن يعودوا إلى مصر، فداعش وفجر ليبيا والمنظمات التي لا نعلمها حتى الآن تستهدف المصريين، فتهمتهم هناك أنهم مصريين، ولذلك الحل الوحيد لهذه الأزمة هو عودة المصريين من هناك، فمن يشعر أنه في أمان هناك فليبق، ولكن في النهاية "يا روح ما بعدك روح"، فلا شيء يستحق أن يخاطر المصريين بحياتهم من أجله».

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