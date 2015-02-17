بالفيديو .. «الداخلية» تكشف تفاصيل ضبط «خلايا إخوانية» بالقاهرة والمحافظات

أكدت وزارة الداخلية أنها «لن تتوانى عن ملاحقة كل من تورط فى جريمة إرهابية وستستمر في مطاردتهم وضبطهم لينالوا جزاءهم الرادع عما إقترفته أيديهم».

وتابعت في بيان الثلاثاء: «تمكنت الأجهزة الأمنية من ملاحقة وضبط عناصر جماعة الإخوان الضالعة فى إرتكاب الحوادث الإرهابية وتصنيع العبوات الناسفة التي تستخدم لترويع المواطنين».

وأوضحت الوزارة أن «جُهود الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الجيزة أسفرت عن تحديد وضبط 6 من المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية تجاة فرع بنك الإمارات دبي الكائن بشارع الهرم بالجيزة، وإضرام النار في واجهة البنك بإستخدام زجاجات المولوتوف الحارقة، وإطلاق الأعيرة النارية تجاه المواطنين لترويعهم يوم 2 فبراير الجاري».

وأضافت الوزارة: «إعترف المتهمون بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخرين - جاري تكثيف الجهود لضبطهم- وأنهم كونوا فيما بينهم خلية إرهابية تستهدف إضرام النيران بالمنشآت الهامة والحيوية والقيام بالمسيرات وقطع الطرق والإشتباك مع قوات الشرطة، كما إعترفوا بإرتكابهم واقعة إضرام النيران بفرع مطعم كنتاكى الكائن بطريق اللبينى بالهرم».

وأردفت الوزراة: «كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المتورطين في واقعة إشعال النيران بفرع شركة موبينيل بفيصل بالجيزة، وإحراق محتوياته والتى لقى خلالها أحمد ناصر فرج 21 سنة طالب بكلية الحقوق مصرعه حال إرتكابه الحادث، وسيره بممر فرع الشركة لإشعال النيران بغرفة المحاسبة، حيث تم ضبط ثلاثة متهمين وهم كلٍ من عبدالفتاح عطية عبدالفتاح عطية, 20 سنة طالب بكلية الهندسة ومقيم بدائرة قسم ثان أكتوبر وعمر عطية عبدالفتاح عطية, 22 سنة ومقيم بدائرة قسم أول أكتوبر والمعتز بالله سعيد كمال محمود سليمان 17 سنة, طالب ثانوى ومقيم بدائرة قسم الأهرام, مُصاب بحروق من الدرجة الثالثة بالرأس والوجه واليدين والفخذين، وإعترفوا بإرتكاب الحادث بالإشتراك مع آخرين جارى ضبطهم، كما إعترفوا بإرتكاب العديد من وقائع إشعال النيران وإطلاق الأعيرة النارية تجاه عدد من المنشآت العامة والخاصة وقوات الأمن أبرزها حادث إضرام النيران بواجهة بنك أبوظبى الكائن بشارع الأهرام وحادث إضرام النيران بواجهة بنك CIBفرع الهرم وحادث إضرام النيران بمطعم كنتاكى فرع اللبين وحادث إضرام النيران بسيارة جمع قمامة بشارع الملك فيصل بدائرة قسم الطالبية، وحادث إضرام النيران بسيارة تابعة إدارة شرطة النجدة بالقطاع، وحادث إضرام النيران بفرع موبينيل بشارع الأهرام، وحادث إضرام النيران بحانوت جزارة كائن بإمتداد شارع عز الدين عمر بدائرة قسم الطالبية، وإطلاق أعيرة خرطوش على مالك الحانوت ونجله وإحداث إصابتهما، وحادث إضرام النيران بدارجة بخارية شرطة والتعدي على قائدها الضابط بالإدارة العامة لمرور الجيزة والإستيلاء على سلاحه الأميري، وحادث إضرام النيران (8) سيارات ولودر بجراج حي الهرم الكائن أسفل الطريق الدائرى بالقوس الغربى بطريق اللبيني، وحادث قطع الطريق أعلى وأسفل الطريق الدائرى القوس الغربي وسكب كميات من الزيت على الطريق بدائرة قسم الأهرام، وحادث إضرام النيران بكشك مرور بميدان الرماية بدائرة قسم الأهرام، وحادث إضرام النيران بغرفة مخصصة لقسم مرور الأهرام بأول شارع الزعيم مصطفى كامل بدائرة قسم العمرانية وحادث إضرام النيران بنقطة مرور كائن بأول شارع المليك فيصل بدائرة قسم بولاق الدكرور، وحادث زرع عبوة ناسفة بالجزيرة الوسطى أمام كايرو مرو بشارع الأهرام بدائرة قسم الطالبية وحادث زرع عبوتين بمطلع كوبرى الملك فيصل بدائرة قسم بولاق الدكرور».

وقالت الوزارة: «كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط خلية إرهابية مكونة من ( 8) من عناصر تنظيم الإخوان وبحوزتهم عبوات متفجرة والعديد من الأدوات والمواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة التي تستخدم فى عملياتهم الإرهابية وكمية من الملصقات والمطبوعات التحريضية والأوراق التنظيمية وشقتين يستخدمونهم لتسكين العناصر الهاربة وتصنيع العبوات الناسفة».

وأضافت: « كان بحوزتهم 24 عبوة متفجرة وكميات كبيرة من المواد الكميائية والأدوات التى تستخدم فى إعداد العبوات المتفجرة وأجهزة تحكم عن بُعد و ( 2000) بوستر مختلفة الأحجام تحمل عبارات تحريضية و3 هارد ديسك وعدد من الأسلحة البيضاء».