بالصور: هكذا أمضى جورج وأمل كلوني يوم الحب

احتفل النجم الأمريكي الشهير George Clooney بأول يوم حب له مع زوجته المحامية اللبنانية أمل علم الدين في مطعم للسوشي.

والتقطت عدسات الباباراتزي صوراً للثنائي أمام أحد أهم مطاعم السوشي في كاليفورنيا، بعد الانتهاء من العشاء الرومنسي.

وظهرت أمل كعادتها في غاية الأناقة، مرتدية سترة فضفاضة باللون البيج وبنطلوناً أسود ضيقاً، أما جورج فارتدى قميصاً باللون الأسود مع جينز بإطلالة عملية كعادته.

يذكر أن أمل علم الدين البالغة من العمر 37 عاماً، وجهت مؤخراً رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري، طلبت فيها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في أسرع وقت ممكن لمناقشة المرحلة التي وصلت إليها القضية الخاصة بموكلها محمد فهمي.

فيديو من الذاكرة: جورج كلوني من 1985 إلى 2012