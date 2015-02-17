ياسمينا متسابقة "أرابز غوت تالنت" تتعرض لحادث خطير

تعرّضت ياسمينا متسابقة برنامج اكتشاف المواهب "أرابز غوت تالنت" مساء أمس، لحادث سير وهي عائدة إلى منزلها بعدما أحيت حفل عيد الحب في دار الأوبرا المصرية.

وأعلنت الصفحة الرسمية لياسمينا على "فيس بوك" الخبر حيث نشرت بياناً جاء فيه "بالأمس وأثناء عودتنا من القاهرة بعد ختام حفلة عيد الحب في المسرح الكبير بدار الأوبرا، والتي غنت فيها ياسمينا وأبهرت الحاضرين، تعرضت سيارة والد ياسمينا لاختلال عجلة القيادة نتيجة تفاجئه بإطار سيارة نقل وسط الطريق، ما جعل السيارة تصطدم بالسور الاسمنتي الفاصل بين الاتجاهين، وبعدها دارت السيارة ثلاث دورات كاملة حول نفسها حتى كسر المقص الأيسر الخلفي للسيارة فتوقفت".

وأضاف البيان "نجانا الله من سيارة نقل كانت تسير بجوارنا

وتوقفت السيارة النقل وعدد كبير من السيارات الملاكي قدموا الدعم الكامل"

وأنهت الصفحة البيان بالقول " نسجد لله شكرا على نعمته علينا ونشكر هؤلاء الناس الذين اتحفونا بدعمهم وهذا ليس بغريب عليهم والحمد لله رب العالمين".