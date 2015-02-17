رامي عيّاش في عيد الحب بين الغناء والأطفال

أحيا البوب ستار رامي عيّاش، حفلاً مميّزًا، بمناسبة عيد العشاق، ليلة السبت في الرابع عشر من شهر شباط/فبراير، في Intercontinental Hotel مزار في عيون السيمان-كفرذبيان، حيث شاركته الحفل الفنانة اللبنانيّة ميليسا، ضمن سهرة فنيّة امتزجت بين الحب والرومانسية والرقص والفرح.

قدم رامي خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته االقديمة والجديدة منها "غمرني تعيش"، اشتقتلك"،"سوا"، "بغنيلا وبدقلا"وغيرها، حيث شاركه الجمهور بالغناء والرقص معه على المسرح.

من جهة أخرى، زار رامي أطفال مؤسسة "الأب أندويخ للصم"، باسم جمعيته الخيرية "عيّاش الطفولة"في مناسبة عيد الحب، ورافقته زوجته داليدا لامضاء هذا النهار معهم.

إستقبل الأطفال داليدا ورامي على وقع أغانيه، فرقصوا وغنّوا سويًّا، من بعدها وزع الثنائيّ الهدايا عليهم في جوّ من المودة والمحبّة.