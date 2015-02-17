7 مرشحين يتقدموا بأوراق ترشحهم بقنا‎

تقدم 7 مرشحين بأوراق ترشيحهم اليوم الثلاثاء للجنة الانتخابات الفرعية بمحكمة قنا الابتدائية برئاسة المستشار حسن كامل رئيس المحكمة.

والمتقدمين بأوراق ترشحهم هم “علاء منير على محمد ” من مركز أبو تشت و “ربيع سعد على” من مركز فرشوط و “مصطفى النحاس” نائب سابق عن الوطنى بمركز قفط و” طارق كامل السنبسى” بن شقيق النائب الأسبق “عبدالرازق السنبسى “عن دائرة دشنا و الوقف و”علاء المهدى محمود” بأبوتشت و “السيد محمد المنوفى” من نجع حمادى و “محمد عبد العزيز الغول” بن شقيق النائب السابق عبد الرحيم الغول بدائرة نجع حمادى.