أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

7 مرشحين يتقدموا بأوراق ترشحهم بقنا‎

Google+ Print
7 مرشحين يتقدموا بأوراق ترشحهم بقنا‎ 7 مرشحين يتقدموا بأوراق ترشحهم بقنا‎

تقدم 7 مرشحين بأوراق ترشيحهم اليوم الثلاثاء للجنة الانتخابات الفرعية بمحكمة قنا الابتدائية برئاسة المستشار حسن كامل رئيس المحكمة.

والمتقدمين بأوراق ترشحهم هم “علاء منير على محمد ” من مركز أبو تشت و “ربيع سعد على” من مركز فرشوط و “مصطفى النحاس” نائب سابق عن الوطنى بمركز قفط و” طارق كامل السنبسى” بن شقيق النائب الأسبق “عبدالرازق السنبسى “عن دائرة دشنا و الوقف و”علاء المهدى محمود” بأبوتشت و “السيد محمد المنوفى” من نجع حمادى و “محمد عبد العزيز الغول” بن شقيق النائب السابق عبد الرحيم الغول بدائرة نجع حمادى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا