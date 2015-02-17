كريمات LA Prairie بلورات جليديّة تتحدّى الزمن

في عالم مليء بالعوامل القاسية، تتعرّض بشرتك إلى الحرّ والبرد وتغيّر المناخ والتلوّث بصورة يوميّة. وإن أضفنا إلى ذلك السفر والضغط وغيرهما من الظروف المجهدة، يجب أن تتأقلمي وتتأقلم بشرتك أيضاً لتصبحا قادرتين على مكافحة العلامات الأولى للتقدّم في السن أكثر من أيّ وقت مضى. ففي العام 2014، أطلقت La Prairie مجموعة Cellular Swiss Ice Crystal Collection التي تضمّنت كريم Cellular Swiss Ice Crystal Cream والزيت الجافّ Cellular Swiss Ice Crystal Dry Oil، لتنعمي بطريقة جديدة ورائعة تساعد بشرتك على حماية نفسها من التقدّم المبكر في السن الذي يزيد من حدّته وسرعته عالم يضجّ بالعوامل القاسية اليوميّة.

توسّع La Prairie مجموعتها لتشمل كريم العيونCellular Swiss Ice Crystal Eye Cream الذي يعمل على مكافحة العلامات الأولى للتقدّم في السنّ عند منطقة العين إضافة إلى مستحلب Cellular Swiss Ice Crystal Emulsion، وهو عبارة عن مرطّب يومي فائق الخفّة. فمن خلال مركّب Swiss Ice Crystal، أي المكوّن الذي منح اسمه للمجموعة، وغيره من الكوّنات الجديدة المطوّرة للمستحضرين الجديدين، LaPrairie تتعزّز قدرة البشرة على مكافحة العلامات الأولى للتقّدم في السن كما لم يسبق له مثيل.

يدخل مركّب Swiss Ice Crystal الثوري في رحلة السعي إلى تحقيق الجمال السرمدي في كلّ مستحضرات مجموعة Cellular Swiss Ice Crystal Collection. انطلق المشوار في جبال الألب السويسريّة مع اكتشاف نبتتين تنموان في هذا المكان فقط وطحلب واحد يتمتّع بقدرات هائلة على تحمّل أقسى الظروف البيئيّة. فبعد اكتشافها في أعالي الجبال، استقدمت نبتتا كاسر الحجر الأرجوانية وسولدانيلا ألبينا وطحلب الثلوج السويسرية وقُطفت نظراً إلى قدرتها على تحمّل أقسى الظروف البيئية التي تواجه الحياة النباتية على سطح الأرض. فقد طوّرت لأجل ذلك استراتيجيات تسمح لها بالتحايل على هذه البيئة وحماية حمضها النووي والنمو بالتالي. استناداً إلى ذلك، أدّت التكنولوجيا البيولوجية إلى تطوير مركّب يحاكي القوّة التي تستخدمها هذه النباتات للبقاء على القيد الحياة، بغية نقله إلى البشرة لمساعدتها على معالجة العلامات الأولى للتقدّم في السن، فتصبح أكثر مرونة وتحملاً وتتأقلم بالتالي مع ظروف الحياة اليومية القاسية.

أمّا الآن ومع كريم العيون Cellular Swiss Ice Crystal Eye Cream ومستحلبCellular Swiss Ice Crystal Emulsion، يقدِّم الاكتشاف الاستثنائي لنبتة أخرى تتحمّل الظروف البيئية القاسية وتُسمى سابوناريا بوميلا، مستوى جديداً من الفعالية يُضاف إلى أداء المستحضر عبر تعزيز آليات الوقاية التي تحمي البشرة من تعرّضها للضرر. نتيجة لذلك، يتأخّر ظهور العلامات الأولى للتقدّم في السنّ لا بل تستعيد البشرة شبابها.

مع مستحضري Cellular Swiss Ice Crystal Eye Cream و Cellular Swiss Ice Crystal Emulsion تتابع La Prairie إرثها المرتكز على منح النساء جمالاً سرمدياً.