بالصور..تكريم القافله البيطرية بالوادى الجديد بعد إنهاء أعمالها بالمحافظة

كرَم اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد القافلة البيطرية التابعه لكلية الطب البيطري جامعة أسيوط ،تحت إشراف من مديريه الطب البيطرى و التى زارت المحافظه لمدت خمسه أيام،ووقعت الكشف البيطرى بالمجان على عدد2721 حاله بمراكز وقرى المحافظة.

وشملت الحالات التى تم توقيع الكشف عليها عدد 88 عمليه ولاده وعدد27 جراحة وعدد 1476 دواجن وعدد 618 صحة عامه وعدد53 باطنة.

ووجه المحافظ بتكرار مثل هذه القوافل كإجراء احترازى ضد أى أمراض ،قد تظهر على الحيوانات والدواجن بالمحافظة وضرورة الإعلان عنها عبر أثير الإذاعه المحلية ووسائل الإعلام .

ووجه المحافظ الدعوة لعمل قافلة بيطرية كل ’سبوع تقوم بزياره قريه من قرى المحافظه لعمل مسح شامل لها ،وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.

وأهدى المحافظ شهادات تقدير لفريق عمل القافلة نظراً لما قاموا به من مجهودات تعود بالنفع على أبناء المحافظة.