تعذر سفر الجالية المصرية في ليبيا بسبب تعرض مطار الزنتان لقصف جوي

أكد مدير المكتب الإعلامي في مطار الزنتان عمر عبد السلام لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) تعرض المطار المدني اليوم الثلاثاء للقصف الجوي من قبل طائرة حربية.

وأوضح بأن الطائرة الحربية قصفت مجمع المطار عند الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلي (1000 صباحا بتوقيت جرينتش)، مشيراً إلى الحادث جرى أثناء رحلة داخلية “الزنتان – الأبرق – طبرق”.

وأشار إلى أن الأضرار طفيفة نسبياً إلاّ أن ذلك أدى إلى هلع بين العائلات والمسافرين داخل المطار.

وقال مدير المكتب الإعلامي للمطار بأن قسم العمليات قام فور وقوع الحادث بإبلاغ الطائرة القادمة من منطقة الأبرق بالعودة إلى مطار الإقلاع وإلغاء الرحلة التي كان من المفترض أن تنقل ركاب ليبيين ورعايا مصريين كانوا عالقين في المنطقة الغربية حفاظاً على سلامتها وتفادياً لأي حوادث.

وحمل المسؤولية للجهات الرسمية في الدولة بشأن حماية العاملين في مطار الزنتان المدني والمسافرين منه، وطالب بإدانة رسمية لهذه الجريمة الإرهابية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم تكرارها ومحاسبة منفذيها.

وقال عبد السلام بانهم أعدوا تقريراً للحكومة حول إحداثيات الحادث وذلك محاولة لحماية المطار، مضيفاً بأن رئاسة الأركان العامة كلفت فرقا من الدفاع الجوي تمركزت بالفعل حول نقاط معينة لحماية المطار.

وأوضح بأن إلغاء الرحلات تسبب في حصول إشكاليات إنسانية خاصة للرعايا المصريين العالقين والقادمين من مناطق مختلفة من الجبل الغربي حول الإقامة وتحديد الرحلات البديلة.

وأفاد المسئول الإعلامي بأن المطار فنياً يمكن أن يستقبل رحلاته بدءا من الغد ولكن الأمر يرجع للحكومة المؤقتة في ذلك.

يذكر أن مطار الزنتان المدني يقع في المنطقة الغربية من ليبيا ويتبع لمصلحة المطارات الواقعة إداريا للحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني ومجلس النواب في طبرق.