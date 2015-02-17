محافظ الشرقية: القطاع الصحي أضعف قطاعات المحافظة.. والأطباء السبب‎

أكد رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، أن القطاع الصحي في المحافظة من أضعف القطاعات، على الرغم أن عدد سكان المحافظة يتجاوز الـ7 مليون نسمة، لافتاً أنه يولي هذا القطاع إهتمام خاص منذ توليه منصبه في المحافظة.

وأضاف “عبد السلام” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى سلمان في برنامج “مصر في يوم” على فضائية دريم2، مساء الثلاثاء، أنه قام بالعديد من الجولات ، واكتشف أن بعض المستشفيات تعاني من إهمال شديد، فضلاً عن عدم وجود الأطباء، والبعض الآخر مغلق بدون أسباب.

وشدد المحافظ، أنه سيقوم بفتح ملف العيادات الخاصة، وسيحاسب كل طبيب، ترك خدمته في المستشفيات، ليقضي وقته بالكامل في عيادته الخاصة، وسيطبق القانون عليهم بكل حزم، قائلا: ” اللي عجبه عجبه، واللي مش عاجبه يروح محافظة ثانية.”