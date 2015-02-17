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مصادر بالملاحة الجوية تنفي منع طائرة ليبية من عبور الأجواء المصرية

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مصادر بالملاحة الجوية تنفي منع طائرة ليبية من عبور الأجواء المصرية مصادر بالملاحة الجوية تنفي منع طائرة ليبية من عبور الأجواء المصرية

مطار القاهرة

أكدت مصادر مسئولة بالشركة الوطنية للملاحة الجوية أنه لا صحة تمامًا لما تم تداوله عن منع لعبور طائرة ليبية للأجواء المصرية أثناء رحلتها من ليبيا إلى تركيا مرورًا على الأجواء المصرية.

وقالت المصادر أن هناك اتفاقيات وقوانين دولية في الملاحة الجوية يتم تطبيقها علي الجميع ولا يمكن تجاوزها.

وأشارت المصادر إلى أنه تم عمل إعلان طيارين بضرورة حصول الطائرات الليبية علي تصاريح موافقة قبل دخول الأجواء المصرية وهو إجراء معروف، بمعنى أنه لابد من معرفة رقم الرحلة العابرة للأجواء وحمولتها وخط سيرها، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة في ليبيا، وأكدت المصادر أنه إجراء عادي.

وأتمت المصادر أن المجال الجوي الليبي مغلق حاليًا بسبب الأحداث التي تمر بها ليبيا، وأن مصر هي بوابة العبور إلى أوروبا وآسيا، حيث يتم تسليم الرحلات الجوية من مصر إلى قبرص أو اليونان لدخول أوروبا.

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