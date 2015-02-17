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رويترز : قطر تنهي محادثات شراء 36 طائرة «رافال» بعد 24 ساعه من إتمام مصر صفقتها

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رويترز : قطر تنهي محادثات شراء 36 طائرة «رافال» بعد 24 ساعه من إتمام مصر صفقتها رويترز : قطر تنهي محادثات شراء 36 طائرة «رافال» بعد 24 ساعه من إتمام مصر صفقتها

الطائرة الفرنسية رافال

قال مصدر فرنسى كبير مطلع على سير المفاوضات فى صفقة بيع 36 طائرات مقاتلة من طراز رافال الفرنسية لقطر إن المباحثات وصلت إلى “المرحلة الأخيرة.” وقالت شركة داسو الفرنسية لصناعة الطائرات إنها تخوض أيضا محادثات مع ماليزيا لبيعها 16 طائرة مقاتلة من الطراز عينه كما استأنفت محادثات مع الإمارات العربية المتحدة بشأن احتمال ابرام صفقة ثالثة، بحسب رويترز

وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية النقاشات “ان النقاشات مع قطر وصلت إلى المرحلة الأخيرة.” ورفضت شركة داسو لصناعة الطائرات التعليق على الموضوع، ويقول محللون إن مبيعات الشركة الفرنسية تعززت هذا الأسبوع بعد توقيع صفقة بيع طائرات رافال طال انتظارها مع المصرية لكنها على الأرجح ستواجه منافسة شديدة فى إبرام صفقات مقبلة مع إطلاق الشركات الأوروبية والأمريكية والروسية حملات لتصدير منتجاتها العسكرية. ورفضت الإمارات علنا عام 2011 عرضا بتزويدها بستين مقاتلة رافال واصفة إياه بأنه “غير تنافسى وغير قابل للتطبيق.”

 

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