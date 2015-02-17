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ضبط 5 من تنظيم الإخوان بأسوان لتحريضهم على العنف

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ضبط 5 من تنظيم الإخوان بأسوان لتحريضهم على العنف ضبط 5 من تنظيم الإخوان بأسوان لتحريضهم على العنف

أرشيفية

تمكنت حملة أمنية مكبرة من مباحث أسوان وبالاشتراك مع مباحث الأمن الوطنى من ضبط 5 من جماعة الإخوان متهمين بالاشتراك في أعمال العنف والتظاهرات المحرضة علي قلب نظام الحكم وإثارة الفوضي .

وتم ضبط كل من المتهم”عبد القادر أحمد حجاج” 43 سنة كيميائي أول إنتاج بشركة “ إدفو” للف ورق الكتابة ومقيم بمركز قوص بقنا و” محمد عمر حسن” 41 سنة مهندس ومقيم بأبو الريش قبلي ومركز أسوان و”محمد أحمد حامد” 48 سنة فني ممتاز ومقيم الرديسية بحري مركز إدفو،و” محمد حيدر فتحي” 40 سنة حاصل علي دبلوم صنايع ومقيم الكلح غرب مركز إدفو،و”محمود سيد أحمد” 48 سنة مهندس أول أجهزة ومقيم مركز إدفو.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى عرض المتهمين على النيابة.

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