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بعد نجاتها من الموت..ياسمينا: «الحمد لله ..اللهم امنح بلادى السلامة »

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ياسميناطمأنت ياسمينا علوانى متسابقة برنامج “Arabs Got Talent” جمهورها بعد تعرضها لحادث سير أثناء عودتها إلى منزلها بمدينة الإسماعيلية مع أسرتها ،داعية الله أن يكتب السلامة لبلدها مثلما نجاها من الموت بسلامه.
> وكانت ياسمينة مع أسرتها عند ما انقلبت السيارة بهم لأكثر من ثماني مرات بعدما اختل توازنها، ولم تحدث إصابات لياسمينا وأسرتها سوى بعض الخدوش والكدمات البسيطة.
> ياسمينا وأسرتها نقلوا إلى إحدى المستشفيات لعمل الفحوصات الطبية الشاملة والإسعافات اللأزمة.
> ياسمينا التى تستعد حاليا للسفر لبيروت لحضور النهائيات كتبت بصفتها بموقع تويتر .”الحمد لله قدر الله وما شاء فعل ،اللهم كما منحتنى السلامه ونجيتنى امنح السلامة لبلادى وابنائها وكل ابناء الامه العربي”.

 

 

 

تغريدة ياسمينا

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