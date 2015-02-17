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بالصور.. أمير كرارة يدخل حواري بوخارست مارس المقبل

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بالصور.. أمير كرارة يدخل حواري بوخارست مارس المقبل بالصور.. أمير كرارة يدخل حواري بوخارست مارس المقبل

يواصل صناع مسلسل “حواري بوخارست” التحضيرات النهائية لتصوير أول مشاهد المسلسل بمدينة الإنتاج الإعلامي داخل الحي الريفي مطلع شهر مارس المقبل تمهيداً لعرض الحلقات في الموسم الدرامي الرمضاني الجديد.

ويقوم ببطولة المسلسل النجم أمير كرارة وإخراج محمد بكير وتأليف هشام هلال، وإنتاج عمرو قورة ودينا كُريم، في رابع تعاون على التوالي بين كرارة وشركة “كان” .

وسيتم تصوير الحلقات ما بين وعدة دول أوروبية، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب كرارة، دينا ومي سليم، وسارة سلامة، وأحمد سلامة، وأحمد صيام، ورشا مهدي وعمر مصطفي متولي ودنيا عبد العزيز وأحمد صلاح حسني.

ووقع اختيار بكير على مدير التصوير محمود يوسف للإشراف على تصوير العمل.

وتدور أحداث المسلسل حول “سيد جادلله” الشهير بسيد بوخارست ابن منطقة “الناصرية” بالسيدة زينب والذي يخوض صراعاً متعدد الأطراف من أجل رعاية أشقاءه ويحترف لعبة الملاكمة قبل أن تضطره الظروف إلى السير في طرق لم يتوقعها لكنه يصمم على الاستمرار فيها للنهاية .

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