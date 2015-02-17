بالصور..إيران تعرض نموذجا لمركبتها الفضائية القادرة على حمل انسان

عرضت منظمة الفضاء الايرانية نموذجا لمركبة فضائية قادرة على حمل رائد فضاء، حيث يجري العمل حاليا على تصنيعها وستطلق خلال العام (الايراني) المقبل.

وفي مراسم بدء اعمال معرض الانجازات الفضائية الايرانية والذي افتتح اليوم، بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا الفضائية بمشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني تم عرض عشرات الانجازات الفضائية الجديدة ومنها نموذج المركبة الفضائية الايرانية.

والمركبة الفضائية الايرانية قادرة على حمل رائد فضاء واحد على متنها وستطلق بعد الانتهاء من عمليات الاطلاقات الاختبارية وحصول الاطمئنان على اداء مهمتها بكفاءة بصورة كاملة حيث ستحمل رائد فضاء ايراني الى ارتفاع 175 كيلومتر عن سطح الارض وعودته سالما الى الاراضي الايرانية.

> ويبلغ قطر المركبة الفضائية 1،85 متر و ارتفاعها 2،3 متر ويبلغ وزنها الف و 800 كيلوغرام اثناء عملية الاطلاق والتحليق والف كيلوغرام اثناء عملية العودة والهبوط على الاراضي الايرانية.

وستحمل المركبة الفضائية ، بالاضافة الى رائد الفضاء ، عينات ونماذج حياتية ومختبرية يتم اجراء الاختبارات اللازمة عليها في الفضاء الخارجي.

ويجري العمل بسرعة حاليا في تصنيع مركبة الفضاء الايرانية في مؤسسة ابحاث وتصنيع المنظومات الفضائية على يد العلماء والخبراء الايرانيين المختصين بشؤون علوم وتقنيات الفضاء الذين نجحوا في مراحل سابقة بوضع تصاميمها وانتاج نموذج اولي يكافئ النموذج الحقيقي في الحجم والمواصفات الاولية حيث يتم العمل في انتاج اجزائها واجراء الاختبارات اللازمة عليها.

ويضم القسم العلوي للمركبة مظلات العودة والهبوط والجزء المخروطي الشكل منها على مقصورة رائد الفضاء ويضم الجزء الاسطواني من المركبة على الاجزاء المساندة للمركبة فيما يضم القسم السفلي منه على مجموعة من اغلفة وطبقات العوائق الحرارية التي تتيح لها دخول الغلاف الجوي بسلام والحفاظ على سلامة رائد الفضاء وتحمّل درجات حرارة عالية بسبب الاحتكاك اثناء عملية العودة.

ويزود النموذج النهائي للمركبة الفضائية بمنظومة ايقاف عملية الاطلاق اثناء تعرضها لظروف طارئة وكذلك يتم تزويدها بمنظومات تغيير الاتجاهات والفصل عن الصاروخ الحامل.

ويشار الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية نجحت خلال الاعوام القليلة الماضية من اطلاق 8 مسبارات واقمار صناعية والتي كان آخرها قمر فجر الصناعي الذي اطلق قبل اسبوعين وتم تثبيته على ارتفاع 450 كيلومتر في مداره المخصص له حول الارض .