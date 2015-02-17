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محافظ أسوان ينذرهم المسؤلين بتحويل اعتمادات مشروعاتهم لرصف الشوراع

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محافظ أسوان ينذرهم المسؤلين بتحويل اعتمادات مشروعاتهم لرصف الشوراع محافظ أسوان ينذرهم المسؤلين بتحويل اعتمادات مشروعاتهم لرصف الشوراع

وجه اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان إ نذاراً شديد اللهجة بمحاسبة أي مسئول تقاعس في إنهاء المشروعات التنموية والخدمية بقطاعه قبل يونيو القادم مع تحويل هذه الاعتمادات في حالة عدم استكمال المشروعات لرصف الشوارع والطرق الداخلية ومشروعات التطوير والتجميل لإعادة الوجه الحضاري للمحافظة.

وشدد المحافظ علي أنه سيخصص الفترة الصباحية للمرور المفاجئ لمتابعة هذه المشروعات داخل القري والنجوع لتحقيق مردود سريع لها من أجل رفع مستوي الخدمات وضمان الأداء الجيد للمرافق العامة وتحسين البيئة المحيطة
> للمواطن البسيط .

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي بدأ بالوقوف دقيقة حداد علي ضحايا بالأراضي الليبية إذ تم عرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2014/2015 بإجمالي اعتمادات 89.1 مليون جنيه إذ تم إتاحة 68.6 مليون جنيه منها بنسبة 77 %.

وطالب مصطفي يسري رؤساء المدن بسرعة إنهاء أعمال التطوير والتجميل بالشوارع الرئيسية والميادين والتي تشمل الدهانات وتركيب البلدورات والأرضيات للأرصفة والتشجير ، مع مواصلة حملات الإزالة للاشغالات والباعة الجائلين بالتنسيق مع الأمن ، وخاصة أنه تم إخلاء منطقة السيل الجديد من الباعة بدون استخدام القوة بعد توفير مساحة
> مجاورة ، لحين الانتهاء من السويقات التي سيتم إنشاؤها فوق تغطية مصرف السيل.

وأكد المحافظ علي أهمية مواصلة الحملات المرورية بالتنسيق مع الصحة للكشف علي لسائقين للتأكد من عدم إدمان المخدرات طبقاً لقانون المرور ، مع تشديد الرقابة والتواجد المروري لمنع خلق المواقف العشوائية ، بالإضافة إلي منع غسيل السيارات أو الحنطور في الشوارع لتسبب ذلك في تهالك الأسفلت وانتشار برك المياه.

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