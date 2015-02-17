جائزتان و شهادات تقدير لـ«المصرى اليوم» فى «سيمنس»

حصدت «المصرى اليوم» جائزتين وثلاث شهادات تقدير بمسابقة سيمنس للتميز الصحفى Sci-Tech،JournalisAwards 2014 التى تُمثل مبادرة من شركة سيمنس لتقدير ومكافأة الصحفيين الذين يعملون فى مجالات العلوم والتكنولوجيا، خلال حفل كبير أقيم مساء الأحد.

وفازت الزميلة ياسمين كرم، بالجائزة الأولى فى فئة الصناعة، كما فاز بالجائزة الأولى فى فئة البنية التحتية والمدن الزميل محمد فتحى عبدالعال، وتقدر قيمة كل جائزة بـ20 ألف جنيه.

وفى مجال الطاقة حصل الزملاء هشام عمر عبدالحليم وولاء نبيل وسمر النجار على شهادات تقدير عن تحقيقى «روشتة لعلاج انقطاعات الكهرباء»، و«الموت تحت أبراج الضغط العالى».

كما فازت الزميلة إيمان الوراقى، بجريدة اليوم السابع، بالجائزة الأولى فى فئة الصحة، كما فاز فى الفئة نفسها بشهادات محمد أحمد منصور وأحمد الليثى من موقع مصراوى ومحمد أحمد عبدالسلام من جريدة الدستور، وفاز الزميل أحمد السباعى بجريدة الأهرام الاقتصادى بالجائزة الأولى فى فئة الطاقة، وبشهادات تقدير فى المجال نفسه أحمد صالح من الأهرام الاقتصادى ورشا هاشم من موقع المندرة أسيوط.

وفاز بشهادات تقدير فى فئة البنية التحتية والمدن نعمان الزياتى مجلة الحياة، كما تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم وعدد من رموز نقابة الصحفيين.

حضر الحفل المهندس ماكسمليان إجر، رئيس مجلس إدارة شركة سيمنس مصر، حنان فكرى عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وجمال غطاس، الكاتب الصحفى فى العلوم والتكنولوجيا، وعماد السيد، سكرتير تحرير المصرى اليوم، ومحمد صابرين، مدير تحرير الأهرام.