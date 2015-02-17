«الأداء الإعلامى»: منع المرشحين من استغلال قنواتهم

قال إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار السابق، عضو لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامى لانتخابات مجلس النواب، إنه سيتم منع أى إعلامى مرشح للبرلمان المقبل من استغلال برنامجه الذى يقدمه فى قناة حكومية، أو خاصة، أو التى يمتلكها، ومنهم على سبيل المثال توفيق عكاشة، فى الدعاية لنفسه.

وأوضح الصياد أن الإعلامى سيظهر على القنوات مثل باقى المرشحين، مضيفا أن اللجنة سوف تعقد اجتماعها الأول فى 23 فبراير الجارى، مع بدء الدعاية الانتخابية، مع الصحفيين ووسائل الإعلام لوضع الترتيبات اللازمة لآليات عملها والمنوط بها رصد ومتابعة التغطية الإعلامية.

وقال مجدى ضيف، مقرر لجنة الأداء الإعلامى، إن معايير اللجنة ثابتة لن تتغير عن الانتخابات البرلمانية السابقة، لأنها قواعد دولية، ومنها عدم التعرض للحياة الشخصية للمرشحين، والالتزام بفترة الصمت الانتخابى.

وأشار إلى تدشين موقع إلكترونى وآخر على شبكة التواصل الاجتماعى «فيسبوك» وخط ساخن للجنة، لتلقى أى شكاوى من المواطنين لمخالفات المرشحين.

وأكد أن اللجنة تعمل 18 ساعة يوميا، وبعض أعضائها يعملون فى منازلهم لمتابعة كل وسائل الإعلام المعنية بتغطية الانتخابات، كما أنها ترصد إعلانات المرشحين للتأكد من مطابقتها للمبادئ والمعايير الإعلامية الموضوعة للانتخابات البرلمانية.

وتابع أنه سيتم تصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين بالشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة، حيث تصدر اللجنة تقارير تتضمن كل الملاحظات التى تضعها اللجنة حول التغطية الإعلامية.

وذكر أن اللجنة حريصة على تحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين فى فترات الدعاية، والالتزام بالمهنية فى التناول الإعلامى للانتخابات وتجنب تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية والحرص على الدقة والتوازن فى التغطية الإعلامية لتزويد المواطن بالصورة الكاملة والدقيقة التى تساعد على حُسن الاختيار.