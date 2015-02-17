3 قمم خليجية بالرياض في 3 أيام.. هل يُحقق «سلمان» المصالحة المصرية القطرية

يبدو أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، أنهى ترتيبات البيت السعودي من الداخل، التي انشغل بها عقب وفاة سلفه الملك عبدالله نهاية الشهر الماضي، حيث استضافت الرياض ثلاث قمم خليجية في 3 أيام، الأولى جمعت الملك مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، والثانية مع محمد بن زايد، ولي عهد إمارة أبوظبي، والثالثة مع أمير قطر، تميم بن حمد.

بحسب مصادر سعودية تحدثت لوكالة الأنباء الألمانية، فإن المحادثات في القمم الثلاث تناولت أوضاع المنطقة، خاصة في اليمن التي سيطر عليها الحوثيون، واتفاق المصالحة الخليجية الذي تم بموجبه إعادة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة، ودعم مصر.

«اتفاق الرياض» الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر 2014، وأسس لمصالحة «مصرية - قطرية» تآكل بعد وفاة الملك عبدالله، حيث عادت قناة «الجزيرة» القطرية إلى سيّرتها الأولى، من حيث استضافة قيادات «الإخوان»، وتبني خطاب تحريضي ضد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما وضح جليًا في تغطية القناة للذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، حيث وصفت أنصار جماعة الإخوان بـ«مناهضي الانقلاب»، كما نشرت أخبارًا على حسابها بموقع «تويتر» اتهمت فيها قوات الشرطة بقتل المتظاهرين.

كانت القناة القطرية وصفت السيسي لأول مرة في نشرتها الإخبارية بـ«الرئيس المنتخب»، وذلك بعد يوم واحد من ترحيب الرئاسة المصرية بمبادرة المملكة العربية السعودية الداعية لوحدة الصف والتوافق بين الأشقاء العرب.

الإمارات والكويت تدعمان بقوة الرئيس السيسي منذ صعوده إلى الحكم في يونيو 2014، وكانت معهما السعودية تحت قيادة الملك عبدالله، وتريدان حاليًا من الملك سلمان دعم مصر مثل شقيقه، إلا أن هناك مؤشرات تقول إن «سلمان أقل حماسًا من شقيقه في دعم السيسي، وقد يسعى لإجراء مصالحة مع الإخوان»، وهو ما انعكس في تصريحات سعود الفيصل، وزير الخارجية، التي أدلى بها للكاتبة سمر المقرن، ونشرتها في صحيفة «الجزيرة» السعودية، وقال فيها: «ليس لنا أي مشكلة مع الإخوان المسلمين، مشكلتنا فقط مع فئة قليلة تنتمي لهذه الجماعة، هذه الفئة هم من في رقبتهم بيعة للمرشد».

صحيفة «رأي اليوم» الإلكترونية التي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان، نقلت عن مصادر خليجية قولها، إنه في حال تراجع الملك عن سياسة شقيقه «عبدالله» في تقديم الدعم المُطلق للرئيس السيسي، فسيفقد دول الإمارات والبحرين والكويت، ويقترب في الوقت نفسه من دولة قطر، والعكس صحيح، مضيفة: «الوضع لا يحتمل حلًا وسطًا، أو مسك العصا من المنتصف».

وبحسب مراقبون، فإن السعودية تحتاج إلى الإمارات والبحرين والكويت ومصر لدعمها في الملف اليمني، وكذلك في مواجهة تنظيم الدولة «الإسلامية «داعش»، الذي يُشكل تهديدًا مباشرًا لها، حيث يحاصرها من الشمال، فيما يسيطر الحوثيون على الأمور في الجنوب.

كانت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، قالت إن مصر والسعودية تُجهزان للتدخل العسكري في اليمن إذا اقتضت الضرورة، حيث هناك مخاوف مصرية من تعرض حركة الملاحة في مضيق باب المندب لتهديدات الحوثيين.

المؤشرات حتى الآن تؤكد أن دعم السعودية لمصر مستمر، ومن الدلائل على ذلك تأكيد «سلمان» في اتصال هاتفي مع «السيسي» أن موقف المملكة تجاه القاهرة ثابت ولن يتغير، وأن ما يربط البلدين نموذج يحتذى به في العلاقات الاستراتيجية والمصير المشترك، لينسف بذلك أي محاولات للوقيعة بين البلدين.

ما يُشير إلى سير «سلمان» في طريق سلفه «عبدالله»، هي دعوة الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية السعودية، لأمير قطر خلال لقائه به قبل أسبوع، الالتزام بـ«اتفاق الرياض»، وذلك بحسب مصادر خليجية تحدثت لصحيفة «الخليج» الإماراتية.

الأيام المقبلة ستدفع الملك سلمان للاختيار بين ثلاث قرارات، إما الانحياز المطلق لدول الخليج ومصر، من أجل مواجهة التحديات الخارجية التي تواجه المملكة، أو الانحياز لقطر ضد الخليج، أو محاولة جادة لـ«لم الشمل» كما حاول الملك عبدالله أن يفعل.