«الأباتشى» تحصد 7 إرهابيين بينهم 4 من «قاطعى الرؤوس»

أعلنت مصادر أمنية فى محافظة شمال سيناء، الثلاثاء، مقتل 7 عناصر من تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الإرهابى، بينهم 4 قيادات من المتورطين فى «عملية قطع الرؤوس»، كما أصيب 8 من التنظيم، فى قصف جوى لطائرات الأباتشى.

وقالت المصادر إن الطائرات الحربية شنت غارات جوية بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح فى إطار العملية العسكرية الموسعة التى تنفذها قوات الجيش بشمال سيناء، لضبط العناصر التكفيرية المتورطة فى الهجمات الإرهابية التى تشهدها المحافظة، تحت قيادة الفريق أسامة عسكر، قائد قيادة منطقة شرق القناة الموحدة.

وتابعت أن القوات نفذت حملة عسكرية موسعة بمشاركة رتل من القوات البرية المدعومة بقوات الصاعقة والقوات الخاصة، وتحت غطاء جوى من طائرات الأباتشى، ما أسفر عن ضبط 3 من العناصر التكفيرية التابعة لتنظيم بيت المقدس من المتورطين فى استهداف قوات الجيش والشرطة، والقبض على 11 شخصاً من المشتبه بتورطهم فى الأحداث التى تشهدها سيناء، وتم حرق وتدمير 13 وكراً للبؤر الإرهابية، وتدمير 4 دراجات بخارية خاصة بالعناصر التكفيرية.

وأحبطت قوات الجيش محاولة استهداف آليات عسكرية خلال سيرها على الطريق الدولى الساحلى «العريش- رفح» عن طريق العبوات الناسفة.

وقالت مصادر أمنية إن عناصر إرهابية زرعت عبوتين ناسفتين بجوار الطريق، وفجرتهما قوات الجيش عن بعد، دون إصابات أو خسائر. وتمكنت عناصر حرس الحدود بالجيش الثانى الميدانى، بالتعاون مع سلاح المهندسين العسكريين، من اكتشاف وتدمير 7 أنفاق جديدة.

وعثرت القوات على 4 مقذوفات لسلاح «آر بى جى» بجوار فتحة نفق، وضبطت 3 غرف تحكم وخطوط أرضية للاتصال بالجانب الآخر داخل النفق. كما ضبطت القوات عربة نقل محملة بكمية كبيرة من الأدوية، وعلى متنها 6135 طلقة آلية، و14 عبوة كبيرة من مادة الـ«جلسرين»، و54 أسطوانة كربون، تدخل فى تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة.