أهالي الصيادين المفرج عنهم بكفر الشيخ: لم نتلق أي اتصال من أبنائنا حتى الآن

أعرب أهالي الصيادين الـ21 المختطفين بليبيا فرحتهم بعدما أعلن وزير الزراعة نجاح الخارجية المصرية في تحريرهم.

وقال حسن عرفة من أهالي الصيادين بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، أن القرية بها العديد من الصيادين ضمن المفرج عنهم، وأن الفرحة عمت القرية بعد الإعلان عن الإفراج عنهم، غير أن الأهالي ما زالوا غير مصدقين لأن أبناءهم لم يتصلوا بهم، كما لم تخبرهم أي جهة رسمية بهذا الخبر حتي الآن.

أما ستيتة محمد حسن، والدة زايد محمد مرعي، من قرية السكري بمطوبس، والذي أعلن الوزير الإفراج عنه ضمن الصيادين، فأكدت أنها لن تصدق الخبر إلا بعد أن تراه بعينيها، وأنها تنتظر أي اتصال رسمي من أحد المسؤولين يخبرها بالإفراج عنه، وبموعد عودته.