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مساعد رئيس المؤتمر يزور الكاتدرائية ويقدم التعازي للبابا تواضروس في شهداء ليبيا

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مساعد رئيس المؤتمر يزور الكاتدرائية ويقدم التعازي للبابا تواضروس في شهداء ليبيا مساعد رئيس المؤتمر يزور الكاتدرائية ويقدم التعازي للبابا تواضروس في شهداء ليبيا

تامر الزيادي

قام تامر الزيادي مساعد رئيس حزب المؤتمر مساء اليوم الثلاثاء بزيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم واجب العزاء في شهداء الذين سقطوا في دولة ليبيا على أيدي الجماعات الإرهابية.

وقال الزيادي فى تصريحات له عقب الزيارة، “التقيت قداسة البابا وقدمت له التعازي في المصاب الجلل، مضيفاً إن الدولة المصرية وقواتها المسلحة ستظل درعًا حاميًا للمصريين والثأر لهم من كل من يمسونهم بسوء، ودماء المصريين الذين قتلتهم داعش سيكون لعنة على كل الجماعات المتطرفة وداعش والقاعدة وكل من يسيئون للإنسانية، وأن مصر وشعبها سيظلون في رباط إلى يوم الدين، وأن تطاول الأقزام لن يزيد شعبنا وقواتنا المسلحة إلا صمودًا وتحدي”.

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