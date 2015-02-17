القرضاوي يرفض “التدخل” المصري بليبيا

رفض يوسف القرضاوي، رئيس مايسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، التدخل المصري بليبيا وقال متسائلا “ما علاقة تنظيم داعش، بالأجندات الإقليمية والمخابرات العالمية”؟!

وجاء في البيان الذي صدر عن (الاتحاد): “تابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما تناقلته وسائل الإعلام العالمية، من بث مقطع فيديو، أقدمت عليه مجموعات ملثمة، تنتسب إلى تنظيم “داعش” المتطرف: من قتل المصريين الأقباط المختطفين في ليبيا، وتعجب من استمرار أسلوب النحر والذبح في حق الأبرياء، الذين دفعتهم ظروف الحياة القاسية في بلدانهم، إلى ترك أوطانهم والعمل في بلد آخر، يفترض أنهم قد حصلوا فيه على الأمان بموجب تأشيرات الدخول وإقامات العمل، وهم لم يحملوا سلاحا، ولا قاتلوا في معركة!”

وأكد بيان (الاتحاد) على ان “هذا النهج العدواني، وقتل المدنيين دون جريرة، عمل عدواني آثم، يهدف إلى تشويه صورة الإسلام.. يرى الاتحاد من خلال هذا الفيديو مشهدا مصنوعا، باختيار استهداف المسيحيين المصريين، وذبحهم على شاطئ البحر المتوسط، والحديث عن فتح روما، يرى رسائل استدعاء للتدخل المصري والأوروبي المباشر، بغية العمل على إجهاض الثورة الليبية، التي هي بريئة من هذه الجريمة الوحشية، براءة الذئب من دم يوسف الصديق.”

وشدد (الاتحاد) على “رفضه وبكل قوة التدخل المصري المبيت، وكافة الممارسات التي تؤدي إلى التدخل العسكري في الشأن الليبي، ويقف بكل قوة مع الحوار الداخلي بين أبناء الشعب الليبي برعاية منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة”.