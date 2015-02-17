وزير التخطيط: الحكومة سيطرت على ارتفاع معدل البطالة والتضخم رغم التحديات

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن مؤشرات عام 2014 على مستوى البطالة والتضخم يعكس تحقيق الحكومة إنجاز كبير فى السيطرة على ارتفاعات بهما وتحسن مستوى الاقتصاد الكلى ومن خلال توفير فرص عمل وإقامة المشروعات رغم وجود العديد من التحديات.

وأضاف العربي، إن معدل البطالة بدأ فى التراجع خلال عام 2014 ليصل فى الربع الأخير إلى 9ر12% بعد ثلاثة أعوام من الارتفاعات حيث وصل خلالها إلى 4ر13% مقارنة بـ 9% قبل ثورة 25 يناير 2011.

وأشار إلى أن بطء تراجع المعدل يعد أمرا طبيعيا نظرا للازمة الاقتصادية الطاحنة التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية والتي ما زالنا نعانى منها إلا أنه يعكس أيضا تحسن مستوى الاقتصاد الكلى وتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات رغم التحديات الموجودة.

وبين أن الحكومة استطاعات السيطرة على مستويات التضخم رغم الإجراءات القوية والإصلاحية والتي اتخذتها على صعيد عجز الموازنة وعلى مستوى دعم البترول والطاقة وكان لها تبعات فى زيادة أسعار بعض المنتجات من خلال خطة لحماية المواطن الفقير ما أسهم من السيطرة على معدلات التضخم خلال عام 2014 ليصل خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 1ر10% مقارنة بعام 2013.

وبين العربي أنه سيتم الانتهاء من وضع تفاصيل خطة 2015-2030 فى نهاية أبريل المقبل لتكون جاهز قبل نهاية السنة المالية 2014-2015، مشيرا إلى الانتهاء من وضع الإطار الاستراتيجي والأهداف لكل محور بها، ومؤشرات قياس الأداء للقطاعات وأسلوب المتابعة والمراقبة.

وأوضح أن الخطة ستعرض على مجلس نواب المقبل لمناقشتها لكى يتم تفعيلها اعتبارا من يوليو المقبل خلال 15 عاما القادمة.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات للاستعداد للانتخابات البرلمانية من خلال الإشراف على الموقع الإلكترونى للانتخابات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تحديث بيانات الناخبين ويتم حاليا تسجيل الإعلامين والمراقبين للانتخابات.

وحول الأحداث الأخيرة التي تشهدها مصر، أوضح وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مصر تواجه تحديات كبيرة وإرهاب سواء داخليا فى سيناء أو أثار الذعر فى الشوارع أو خارجيا فى ليبيا والمنطقة المحيطة، مشيرا إلى أن تكلفة ذلك لو استمر سينعكس على معدلات الاستثمار والنمو ويؤثر سلبا فى زيادة البطالة.

أ ش أ