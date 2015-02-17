الأكاديمة المصرية لجراحة التجميل تحتفل بإنطلاق عملها الخميس القادم

تحتفل الأكاديمية المصرية لجراحة التجميل الخميس القادم ببدأ نشاطها،إذ يأتي هذا في ظل معاناة لوجود دخلاء علي طب التجميل بمصر خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى وجود شركات غير علميه وأجهزة إعلام تهدف للربح وتروج لأطباء غير مؤهلين، وأجهزة غير معتمدة، مما أدي إلى ظهور الأكاديمية المصرية لجراحي التجميل لمواجهة تلك الظاهره والتي تضم أكبر وأشهر جراحي التجميل في مصر.

من جانبة قال الدكتور أحمد عادل نور الدين رئيس الأكاديمية، أن وجود الأكاديمة خلال الفترة القادمة، سيساعد علي إنهاء مشاكل طب التجميل والتي زادت في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأكاديمية يعمل بها العديد من أستاذة التجميل بمصر، وعلي رأسهم الدكتور فتحي خضي نائب رئيس الأكاديمية وعميد طب القاهرة، والدكتور خالد مكين وكيل طب القاهرة، بالإضافة إلى الدكتور خالد جيوشي استاذ الجلدية بكلية طب القاهرة.

وأشار نور الدين أن، كل من الدكتورعلاء غيته جراح التجميل العالمي، والدكتورة محمود العطيفي، و الدكتور طاهر إسماعيل، سيكونو رؤساء شرف للأكاديمية، فيما ستركز الأكاديمية علي الدور الإقليمي للأطباء المصريين في الوطن العربي وإفريقيا عن طريق تنظيم ندوات ولقاءات علميه بين الأطباء المصريين أصحاب الخبره وبين اطباء تلك الدول، بالإضافه إلي ضمان أن يحصل المريض المصري علي خدمه طبيه عالية ومضمونه من خلال تدريب شباب الأطباء ومحاربة الدخلاء علي مهنة التجميل .