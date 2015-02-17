أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الأكاديمة المصرية لجراحة التجميل تحتفل بإنطلاق عملها الخميس القادم

Google+ Print
الأكاديمة المصرية لجراحة التجميل تحتفل بإنطلاق عملها الخميس القادم الأكاديمة المصرية لجراحة التجميل تحتفل بإنطلاق عملها الخميس القادم

تحتفل الأكاديمية المصرية لجراحة التجميل الخميس القادم ببدأ نشاطها،إذ يأتي هذا في ظل معاناة لوجود دخلاء علي طب التجميل بمصر خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى وجود شركات غير علميه وأجهزة إعلام تهدف للربح وتروج لأطباء غير مؤهلين، وأجهزة غير معتمدة، مما أدي إلى ظهور الأكاديمية المصرية لجراحي التجميل لمواجهة تلك الظاهره والتي تضم أكبر وأشهر جراحي التجميل في .

من جانبة قال الدكتور أحمد عادل نور الدين رئيس الأكاديمية، أن وجود الأكاديمة خلال الفترة القادمة، سيساعد علي إنهاء مشاكل طب التجميل والتي زادت في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأكاديمية يعمل بها العديد من أستاذة التجميل بمصر، وعلي رأسهم الدكتور فتحي خضي نائب رئيس الأكاديمية وعميد طب القاهرة، والدكتور خالد مكين وكيل طب القاهرة، بالإضافة إلى الدكتور خالد جيوشي استاذ الجلدية بكلية طب القاهرة.

وأشار نور الدين أن، كل من الدكتورعلاء غيته جراح التجميل العالمي، والدكتورة محمود العطيفي، و الدكتور طاهر إسماعيل، سيكونو رؤساء شرف للأكاديمية، فيما ستركز الأكاديمية علي الدور الإقليمي للأطباء المصريين في الوطن العربي وإفريقيا عن طريق تنظيم ندوات ولقاءات علميه بين الأطباء المصريين أصحاب الخبره وبين اطباء تلك الدول، بالإضافه إلي ضمان أن يحصل المريض المصري علي خدمه طبيه عالية ومضمونه من خلال تدريب شباب الأطباء ومحاربة الدخلاء علي مهنة التجميل .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير