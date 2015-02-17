تخليدا لذكرى سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي رحلت في 17 يناير الماضى، تنظم سينما “زاوية” عروضا لبعض أعمالها في الفترة من 19 الى 23 فبراير.
> وتقام العروض فى السادسة ونصف مسائا بمقر” زاوية” بوسط القاهرة،حيث يعرض فيلم “بابا أمين” يوم الخميس 19 فبراير ،و”صراع فى الميناء” الجمعه 20 فبراير.
> أما يوم السبت 21 فبراير فيعرض فيلم ” دعاء الكراون” ،الأحد 22 فبراير يعرض فيلم ” الباب المفتوح”،وتختتم الإحتفالية بعرض فيلم “إمبراطورية م” مساء الاثنين 23 فبراير .
“زاوية” تحتفل بذكرى فاتن حمامة بعرض 5 من أفلامها بداية من الخميس المقبل
تخليدا لذكرى سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي رحلت في 17 يناير الماضى، تنظم سينما “زاوية” عروضا لبعض أعمالها في الفترة من 19 الى 23 فبراير.