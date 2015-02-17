أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“زاوية” تحتفل بذكرى فاتن حمامة بعرض 5 من أفلامها بداية من الخميس المقبل

Google+ Print
“زاوية” تحتفل بذكرى فاتن حمامة بعرض 5 من أفلامها بداية من الخميس المقبل “زاوية” تحتفل بذكرى فاتن حمامة بعرض 5 من أفلامها بداية من الخميس المقبل

تخليدا لذكرى سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي رحلت في 17 يناير الماضى، تنظم سينما “زاوية” عروضا لبعض أعمالها في الفترة من 19 الى 23 فبراير.
> وتقام العروض فى السادسة ونصف مسائا بمقر” زاوية” بوسط القاهرة،حيث يعرض فيلم “بابا أمين” يوم الخميس 19 فبراير ،و”صراع فى الميناء” الجمعه 20 فبراير.
> أما يوم السبت 21 فبراير فيعرض فيلم ” دعاء الكراون” ،الأحد 22 فبراير يعرض فيلم ” الباب المفتوح”،وتختتم الإحتفالية بعرض فيلم “إمبراطورية م” مساء الاثنين 23 فبراير .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا