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ضبط 55 طن سولار قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بكمين”المنيرة”بالوادى الجديد‎

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ضبط 55 طن سولار قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بكمين”المنيرة”بالوادى الجديد‎ ضبط 55 طن سولار قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بكمين”المنيرة”بالوادى الجديد‎

تلقي اللواء نبيل العشري ،مدير أمن الوادي الجديد بلاغاُ يفيد بضبط سيارة فنطاس محملة بكمية كبيرة من السولار بكمين قرية المنيرة بطريق “الخارجة – أسيوط” .

وذلك خلال قيام رئيس مباحث ، بحملة تموينية مكبرة بكمين قرية المنيرة بطريق “الخارجة – أسيوط” ،أسفرت عن ضبط سيارة فنطاس رقم ” 3528 ص . س . ع ،ومحملة ب55 طن سولار ،يقودها ” إسلام . م . أ” 29 سنة سائق ،ومقيم القاهرة ويرافقه ” علي . م . ع ” 65 سنة سائق ومقيم بمحافظة السويس .

وكشف محضر الواقعة عن حيازة السائقين لفواتير خاصة بكميات السولار لشركة “ للبترول” مزورة بقصد تهريب الكمية وبيعها بالسوق السوداء،وتم تحريز المضبوطات.

وتم تحرير المحضر رقم 1157 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015 ،وجاري أخطار النيابة العامة للتحقيق.

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