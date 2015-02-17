ضبط 55 طن سولار قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بكمين”المنيرة”بالوادى الجديد‎

تلقي اللواء نبيل العشري ،مدير أمن الوادي الجديد بلاغاُ يفيد بضبط سيارة فنطاس محملة بكمية كبيرة من السولار بكمين قرية المنيرة بطريق “الخارجة – أسيوط” .

وذلك خلال قيام رئيس مباحث التموين، بحملة تموينية مكبرة بكمين قرية المنيرة بطريق “الخارجة – أسيوط” ،أسفرت عن ضبط سيارة فنطاس رقم ” 3528 ص . س . ع ،ومحملة ب55 طن سولار ،يقودها ” إسلام . م . أ” 29 سنة سائق ،ومقيم القاهرة ويرافقه ” علي . م . ع ” 65 سنة سائق ومقيم بمحافظة السويس .

وكشف محضر الواقعة عن حيازة السائقين لفواتير خاصة بكميات السولار لشركة “مصر للبترول” مزورة بقصد تهريب الكمية وبيعها بالسوق السوداء،وتم تحريز المضبوطات.

وتم تحرير المحضر رقم 1157 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015 ،وجاري أخطار النيابة العامة للتحقيق.