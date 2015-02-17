أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

4 أصول للرفض... بلباقة

Google+ Print
4 أصول للرفض... بلباقة 4 أصول للرفض... بلباقة

الثلاثاء 17-02-2015 15:17

نواجه في حياتنا مواقف تستوجب ردود فعل رافضة لأسباب عدة، علماً أن للرفض وقعاً غير محبّذ في نفس الآخر، كما يُنظر إلى هذا الردّ بصورة سلبية غالباً. لذا، تطلع خبيرة "الإتيكيت" السيدة نادين ضاهر قارئات "سيدتي نت" في ما يأتي، على بعض التدابير المخفّفة من وقع الرفض، حين يُتخذ إجابة عن طلب ما:

1. يحقّ للمرء أخذ وقت للتفكير، قبل الرفض أو القبول، عندما يطلب منه القيام بأمر معيّن، وذلك تفادياً للتسرع الذي يضعه أحياناً في مواقف محرجة. مثلاً: عند توجيه دعوات الغداء والعشاء، يعطى وقت للمدعو ما بين 24 و48 ساعة للتفكير والتأكد من إمكانية تلبية الدعوة.
2. يترتّب على المرء أن يقرن رفضه بتبرير واضح، مع ضرورة الابتعاد عن الكذب، فالصراحة في هذا الموقف ليست مرادفاً للوقاحة، ولا يجب أن تصنّف في خانة جرح شعور الآخر. لكن في حال كان الطلب غير أخلاقي ومهيناً، فهنا لا داعي حتى للجواب!
3. يفضّل أن يحدّد المرء أولوياته في حال طلب إليه رب العمل أداء أكثر من 4 مهام في وقت قياسي، فبذا يلفت نظر المدير بصورة لبقة إلى كثرة طلباته. وإذا طلب رب العمل من الموظف القيام بأمر خارج نطاق عمله، يمكنه الرفض بالتذرع بأنه ليس لديك إلمام كاف بهذا الموضوع!
4. يُنصح بعدم إلقاء المسؤولية على شخص آخر في حال الرفض لطلب معيّن.

شاهدي أيضاً:

أصول إرسال السيرة الذاتية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي