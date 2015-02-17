بالصور: أماكن للسفر مرة في الحياة على الأقل!

يرغب كثيرون بالسفر إلى المواقع السياحيّة الأبرز، علماً أن وفرة هذه الأخيرة تجعلهم حائرين، ومتردّدين، عند التخطيط لوجهتهم التالية.

سيدتي نت" يقدّم لائحة بــ5 أماكن جديرة بالزيارة، ولو مرّة في الحياة، على الرغم من انها لا تتكرّر على مواقع السفر:

1. شاطئ "هيتهفن": يقع شاطئ "هيتهفن" في شمال ولاية "كوينزلاند"، ويُعرف برماله البيضاء، ويمتد على طول 7 كيلومترات في "جزيرة الفصح". "هيتهفن" شاطئ منعزل تماماً، لا يمكن الوصول إليه براً، بل يجدر بزائره ركوب قارب في رحلة تمتد لساعة من أقرب المنتجعات السياحية إليه، وذلك في "ايرلى وشوت هاربور". كان "هيتهفن" صُنّف أخيراً "شاطئاً صديقاً للبيئة"، بعد نيل لقب "الشاطئ الأفضل في العالم" في سنة 2010.

الجدير بالذكر أنه لا يسمح للكلاب بالمشي على هذا الشاطئ.

2. "ذا دارك هدجز": يقع ممشى "ذا دارك هدجز" في مقاطعة "آنتريم" الإيرلندية الشمالية، حيث تكثر أشجار الزان المزروعة من قبل عائلة ستيوارت في القرن الثامن عشر، بحيث تمتدّ أطرافها من الجانبين لتشكل مظلة من أغصان متشابكة. يعتبر هذا الممشى أحد الظواهر الطبيعية الأكثر جاذبيةً في إيرلندا الشمالية!

3. وادي "فياذرأودكلوفر": يقع هذا الوادي في جنوب شرق "آيسلندة"، وتصل أعماقه إلى 100 متر، حيث يتدفق نهر "فياذر" من خلاله. كان نشأ هذا الوادي بفعل التآكل التدريجي للمياه المتدفقة من الأنهار الجليدية عبر الصخور على مدى آلاف السنين!

4. شلالات "هافاسو": تقع في منطقة "جراند كانيون" في ولاية "أريزونا" بالولايات المتحدة الأمريكيّة، حيث تتدفق المياه من الحجر الجيري، ما يعطيها لوناً أخضر مائلاً للزرقة. تسقط المياه في هذا الشلال من ارتفاع يفوق 37 متراً.

يقبل الناس من جميع أنحاء العالم لمشاهدة الشلالات و"جراند كانيون" والسباحة في البرك، علماً أن أشهر مايو (أيار) وسبتمبر (أيلول) وأُكتوبر (تشرين الأول) هي الأفضل لزيارة المكان من قبل هواة السباحة.

بالمقابل، يحلو المشي لمسافات طويلة خلال الربيع، هناك.

5. جسر "شهارة": تم بناء هذا الجسر في القرن السابع عشر في عهد الإمام يحي حميد الدين، بهدف ربط المدن على قمم الجبال في ولاية اليمن، زمن القتال ضد الغزاة الأتراك! إنه جسر مخيف ويشكل نقطة جذب سياحية شهيرة، ويبلغ طوله 20 متراً، وعرضه 3 أمتار.

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