إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع بالطريق المؤدى لميناء الإسكندرية

أبطل خبراء المفرقعات قنبلة بدائية الصنع ، بمنطقة المنشية في الطريق المؤدي لميناء الإسكندرية ، بعد الاشتباه في” قنبلة” بالقرب من موقف سيارات العجمي ، وتوقفت الحركة المرورية بالمنطة ، وتوجه خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية ، وبالفحص تبين أنها” قنبلة بدائية الصنع ” ، وقاموا بإبطال مفعولها.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية ،قد تلقلت إخطار من قوات قوات الحماية المدنية بورود بلاغ بالاشتباه في جسم غريب بمنطقة المنشية في الطريق المؤدي لميناء الإسكندرية ،ونجح خبراء المفرقعات قلا تفكيكها وإبطال مفعولها وتمشيط المنطقة بعد إغلاقها.