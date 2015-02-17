الخارجية تطلع المراسلين الأجانب على الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب

عقد السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بعد بمقر الوزارة اجتماعاً مع مجموعة من ممثلي عدد من وسائل الإعلام والمراسلين الأجانب المعتمدين في مصر استكمالاً لما تم بالأمس.

ويأتى ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الخارجية للتواصل مع المراسلين الأجانب المعتمدين بالقاهرة لإحاطتهم تباعاً بتطورات الموقف في أعقاب الحادث الإرهابي البشع الذي راح ضحيته عدد من المواطنين المصريين الأبرياء فى ليبيا وبناءً على توجيهات سامح شكري وزير الخارجية.

وتم إحاطة المراسلين الأجانب بالتحركات الدبلوماسية والسياسية التي يقودها وزير الخارجية في نيويورك ثم في واشنطن مع أعضاء مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة لحث المجتمع الدولي علي تحمل مسئولياته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين إتصالاً بالأوضاع المتدهورة للغاية في ليبيا ،وحادث قتل المصريين الأبرياء،وتأكيد الخطورة البالغة لاستشراء الإرهاب في العالم، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته بالتحرك الفوري والفعال ضد التنظيمات الإرهابية التي تشترك فيما بينها فى تبنى ذات الإيديولوجية المتطرفة وتحقيق نفس الأهداف الخبيثة.

وذكر عبد العاطى أنه تم تشكيل خلية أزمة فورية بالقطاع القنصلي بمقر وزارة الخارجية، وإيفاد لجنة قنصلية دائمة، والتنسيق مع السلطات في عدد من الدول الشقيقة المجاورة لليبيا، مجدداً مطالبة مصر لدول التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، والذي تشارك فى عضويته، بتحمل مسئوليتها لدعم مصر السياسي والمادي واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة التنظيم الغاشم وباقي التنظيمات الإرهابية المماثلة على الأراضي الليبية لما تمثله من تهديد واضح للأمن والسلم الدوليين.

كما تم تناول الجهود المصرية فى إطار الحرب على”داعش”خاصة على مستوى تبادل المعلومات وتجفيف مصادر تمويل ذلك التنظيم ،وكذلك على مستوى محاربة أفكاره المتطرفة وما يلعبه الأزهر الشريف من دور محوري.