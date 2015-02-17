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تكريم ضباط وأفراد الحماية المدنية بالدقهلية لنجاحهم في التعامل مع القنابل

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قام السيد اللواء سعيد شلبى، مدير أمن الدقهلية، الثلاثاء، بتكريم عدد من ضباط وأفراد إدارة الحماية المدنية وقسم المفرقعات على رأسهم اللواء أسامة شعبان مدير إدارة الحماية المدنية نظرا لما قدموه في الآونة الأخيرة من عطاء في مجال التصدي والتعامل مع بلاغات العثور على قنابل تستهدف المنشآت الحيوية.

وأكد مدير الأمن أن هذا التكريم يتم لتحفيز أبناء المديرية من الضباط والأفراد والمجندين المتميزين في أداء الأعمال المنوطة بهم حتى يكون دافعا لهم ولزملائهم لبذل المزيد من العطاء والتضحية تنفيذا لرسالة الامن في شتى مجالات العمل الشرطي.

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