«الخارجية» تُطلع سفراء أمريكا الشمالية واللاتينية على تطورات حادث ذبح المصريين بليبيا

اجتمع السفير محمد فريد منيب، مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين، الثلاثاء، مع سفراء دول أمريكا الشمالية واللاتينية المعتمدين بالقاهرة، وذلك في أعقاب الحادث الإجرامي الذي راح ضحيته 21 من أبناء الشعب المصري في ليبيا، وذلك لإطلاعهم على تطورات الموقف بعد هذا الحادث البربري وتأكيد الخطورة البالغة لاستشراء الإرهاب في العالم، وبصفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً ليبيا.

وأكد منيب على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من خلال التحرك الفوري والفعال ضد التنظيمات الإرهابية التى تشترك فيما بينها فى تبنى ذات الأيديولوجية المتطرفة وتحقيق نفس الأهداف الخبيثة.

وأشار منيب خلال الاجتماع إلى أن العملية العسكرية التي قامت بها القوات الجوية، فجر الإثنين، استهدفت مجموعة من مواقع ومراكز التخزين التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً أن هذه الأعمال تأتي في إطار حق مصر في الدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها طبقاً لنصوص ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد منيب مسؤولية المجتمع الدولي إزاء التعامل مع الأوضاع المتدهورة في ليبيا، بالإضافة إلى قيام بعض الدول بالتهوين من الوضع هناك ووصفه على أنه مجرد نزاع سياسي وليس انتشاراً لجماعات إرهابية تحاول السيطرة على مقاليد الأمور في ليبيا، بالإضافة إلى عدم أخذ هذه الدول برؤية مصر بضرورة التعامل مع هذه الجماعات دون انتقائية باعتبارها تتبنى نفس الفكر المتطرف.

واختتم السفير منيب حديثه بالتأكيد على أن مصر ستمضي قدماً في حربها ضد الإرهاب، سواءً على الصعيد الداخلي أو في محيطها الإقليمي، مؤكداً أن دعم العالم لمصر في هذه الحرب من شأنه أن يساهم في القضاء على هذه الظاهرة البغيضة من المنطقة بأسرها.